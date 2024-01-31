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  • З російського полону повернули 207 українців, серед них – 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

З російського полону повернули 207 українців, серед них – 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

Сьогодні 15:54
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Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими з росією. Додому повернулися 207 українців.

Новости Днепра про З російського полону повернули 207 українців, серед них - 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента.

За його словами, з російського полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери.

Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента – повернути всіх, – зазначив він.

Новости Днепра про З російського полону повернули 207 українців, серед них - 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

Новости Днепра про З російського полону повернули 207 українців, серед них - 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

Крім того, серед 207 українців, кого вдалося повернути на Батьківщину, – 6 нацгвардійців із Кривого Рогу. Вони боронили Маріуполь та більше 20 місяців були в полоні.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони Кривого Рогу.

Довгоочікувана гарна новина. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Серед 207 українців, кого вдалося повернути на Батьківщину, – 6 наших Героїв-нацгвардійців ВЧ 3011, які героїчно обороняли Маріуполь. Більше 20 місяців полону. Витримали. Чекаємо додому – в рідний Кривий Ріг! – написав він.

Новости Днепра про З російського полону повернули 207 українців, серед них - 6 нацгвардійців із Кривого Рогу

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