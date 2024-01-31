Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войны

Как известно, эта компания должна была строить в Днепре новые станции метро. Однако с началом полномасштабного вторжения фирма бросила строительство подземки, нанеся ущерб городу. Вместе с тем этот турецкий холдинг продолжает работать в россии, где лишь за два года реализовал проекты на сумму около 2 миллиардов долларов, уплачивая налоги государству-террористке.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Финансируя государственный бюджет россии значительными поступлениями, турецкий холдинг «Лимакгрупп» способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора. (…) Обращаемся с просьбой в рамках предоставленных законом полномочий внести турецкий холдинг «Лимакгрупп» и созданные им компании, в том числе и не исключительно компанию «ЛІМАК ІНШААТ САНАІ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ»/ LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, в список международных спонсоров войны, — говорится в обращении в НАПК, за которое проголосовали депутаты горсовета.
Отмечается, что в настоящее время по делу о заброшенном строительстве подземки продолжается ряд судебных процессов.
Также на днях мэр Борис Филатов заявлял, что город потребует справедливого разрешения ситуации с турецким подрядчиком, который был избран по международному тендеру. Тогда он анонсировал обращение в посольство Турции и международные бизнес-сообщества.
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