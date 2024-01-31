Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войны

Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войны

Сегодня 16:31
просмотров

Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой внести турецкую строительную компанию Limak в список международных спонсоров войны.

Новости Днепра про Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войны

Как известно, эта компания должна была строить в Днепре новые станции метро. Однако с началом полномасштабного вторжения фирма бросила строительство подземки, нанеся ущерб городу. Вместе с тем этот турецкий холдинг продолжает работать в россии, где лишь за два года реализовал проекты на сумму около 2 миллиардов долларов, уплачивая налоги государству-террористке.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Финансируя государственный бюджет россии значительными поступлениями, турецкий холдинг «Лимакгрупп» способствует российской экономике и, соответственно, поддерживает действия агрессора. (…) Обращаемся с просьбой в рамках предоставленных законом полномочий внести турецкий холдинг «Лимакгрупп» и созданные им компании, в том числе и не исключительно компанию «ЛІМАК ІНШААТ САНАІ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНІМ СІРКЕТІ»/ LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, в список международных спонсоров войны, — говорится в обращении в НАПК, за которое проголосовали депутаты горсовета.

Отмечается, что в настоящее время по делу о заброшенном строительстве подземки продолжается ряд судебных процессов.

Также на днях мэр Борис Филатов заявлял, что город потребует справедливого разрешения ситуации с турецким подрядчиком, который был избран по международному тендеру. Тогда он анонсировал обращение в посольство Турции и международные бизнес-сообщества.

Читайте также:

Новости Днепра про Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войныУкраїнська Новости Днепра про Депутаты просят включить компанию, строившую метро в Днепре, в список спонсоров войныРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника
Новости Днепра
Сегодня 16:07
Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника

Пока мужчина был в плену, враг убил почти всю его…

Из российского плена вернули 207 украинцев, среди них – 6 нацгвардейцев из Кривого Рога
Новости Днепра
Сегодня 15:54
Из российского плена вернули 207 украинцев, среди них – 6 нацгвардейцев из Кривого Рога

Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись…

Рестораны в Днепре, где можно попробовать блюда разных национальных кухонь: от корейской до еврейской
Новости Днепра
Сегодня 15:49
Рестораны в Днепре, где можно попробовать блюда разных национальных кухонь: от корейской до еврейской

В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди…

Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц
Новости Днепра
Сегодня 13:50
Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц

В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90…

Последние новости

В Кривом Роге из-за взорвавшейся электронной сигареты загорелась квартира: детали инцидента
В Кривом Роге из-за взорвавшейся электронной сигареты загорелась квартира: детали инцидента

Электронки-убийцы уже в Кривом Роге.

Сегодня 16:50
2
просмотров
Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника
Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника

Пока мужчина был в плену, враг убил почти всю его семью в Днепре.

Сегодня 16:07
2
просмотров
Из российского плена вернули 207 украинцев, среди них – 6 нацгвардейцев из Кривого Рога
Из российского плена вернули 207 украинцев, среди них – 6 нацгвардейцев из Кривого Рога

Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись 207 украинцев.

Сегодня 15:54
4
просмотров
Рестораны в Днепре, где можно попробовать блюда разных национальных кухонь: от корейской до еврейской
Рестораны в Днепре, где можно попробовать блюда разных национальных кухонь: от корейской до еврейской

В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди них есть большое количество заведений, где можно попробовать блюда европейской, украинской и других кухонь. Но таких ресторанов, где представлена только одна определенная кухня – не так уж и много.

Сегодня 15:49
2
просмотров
На Днепропетровщине работала ПВО: детали
На Днепропетровщине работала ПВО: детали

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 15:21
4
просмотров
Резал пальцы и бил: в Кривом Роге осудили палача, который похитил двух парней, подумав, что они воры
Резал пальцы и бил: в Кривом Роге осудили палача, который похитил двух парней, подумав, что они воры

Спустя четыре года вынесли приговор мужчине, который похитил двух подростков, потому что подумал, что они его обокрали.

Сегодня 15:13
3
просмотров
Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц
Теперь официально: в Днепре переименовали проспект Гагарина, Титова и еще 90 улиц

В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90 улиц.

Сегодня 13:50
3
просмотров
31 января в Днепре три популярных троллейбуса закончат работу раньше
31 января в Днепре три популярных троллейбуса закончат работу раньше

Важная информация!

Сегодня 13:24
4
просмотров
Гостиницы «Парус» еще не было: в сети показали редкое фото набережной Днепра
Гостиницы «Парус» еще не было: в сети показали редкое фото набережной Днепра

Набережная Днепра – это украшение города и любимое место для прогулок и отдыха многих людей.

Сегодня 12:58
5
просмотров
В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерах
В Украине стремительно падает рождаемость, но Днепропетровщина по-прежнему в лидерах

На Днепропетровщине, несмотря на войну, наблюдают бейби-бум.

Сегодня 12:56
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх