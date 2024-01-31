Из российского плена вернули 207 украинцев, среди них – 6 нацгвардейцев из Кривого Рога

Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись 207 украинцев.

Об этом сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента.

По его словам, из российского плена вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры.

Много защитников Мариуполя, военных, которые находились на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях. Это второй большой обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента – вернуть всех, – отметил он.

Кроме того, среди 207 украинцев, кого удалось вернуть на Родину, – 6 нацгвардейцев из Кривого Рога. Они защищали Мариуполь и более 20 месяцев были в плену.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога.

Долгожданная хорошая новость. Сегодня состоялся очередной обмен пленными. Среди 207 украинцев, которых удалось вернуть на Родину, – 6 наших Героев-нацгвардейцев ВЧ 3011, которые героически обороняли Мариуполь. Более 20 месяцев плена. Выдержали. Ждем домой – в родной Кривой Рог! – написал он.

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