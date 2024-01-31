Новий пік не за горами: у Дніпрі та області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

У Дніпрі та області за минулий тиждень зросла кількість хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України” Олена Кузьменко.

За останній тиждень січня, а саме з 22 по 28 число, у Дніпропетровській області на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіло 9570 людей, із них 3828 (40%) — діти віком до 17 років. У порівнянні з попередні тижнем захворюваність зросла на 9,1% (серед дорослого населення на 1,1%, а серед дітей до 17 років на 24%).

Дані збирали у лікарнях Дніпра та області.

Однак інтенсивний показник захворюваності по області (309,4) поки що нижче епідемічного порогу на 47,7%.

Загальна кількість госпіталізованих осіб з ГРВІ на рівні минулого тижня, а серед дітей зросла на 7,4%. Потребували госпіталізації 408 хворих (4,3% від захворілих), з них 199 дітей (5,2% від захворілих дітей).

На COVID-19 захворіли 433 особи. З них діти до 17 років – 39 людей. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 8,5%.

З початку епідемічного сезону 2023/2024рр. у Дніпропетровській області:

за даними рутинного епідеміологічного нагляду – перехворіло на ГРВІ 5% населення області;

за даними дозорного епідеміологічного нагляду: зареєстровано 82 пацієнти із ГПЗ та 71 пацієнт із ТГРІ;

зареєстровано 66 летальних випадків від COVID-19;

летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

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