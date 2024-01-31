Новий пік не за горами: у Дніпрі та області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ

Про це повідомляє завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень ДУ “Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ України” Олена Кузьменко.
За останній тиждень січня, а саме з 22 по 28 число, у Дніпропетровській області на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіло 9570 людей, із них 3828 (40%) — діти віком до 17 років. У порівнянні з попередні тижнем захворюваність зросла на 9,1% (серед дорослого населення на 1,1%, а серед дітей до 17 років на 24%).
Дані збирали у лікарнях Дніпра та області.
Однак інтенсивний показник захворюваності по області (309,4) поки що нижче епідемічного порогу на 47,7%.
Загальна кількість госпіталізованих осіб з ГРВІ на рівні минулого тижня, а серед дітей зросла на 7,4%. Потребували госпіталізації 408 хворих (4,3% від захворілих), з них 199 дітей (5,2% від захворілих дітей).
На COVID-19 захворіли 433 особи. З них діти до 17 років – 39 людей. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 8,5%.
З початку епідемічного сезону 2023/2024рр. у Дніпропетровській області:
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