В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака: что это за явление

Утром и днем, 31 января, жители Днепра могли видеть необычное явление погоды — высококучевые хлопьевидные облака.
Высококучевые облака – белые или серые облака в виде слоев и гряд, построенных из пластинчатых или округлых масс и валов, отмечают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Такие облака возникают во время движения воздуха, когда происходит постепенное его восхождение перед холодным фронтом. Зрительно они похожи на белые волны на фоне голубого неба.
Высококучевые облака также могут появляться из-за конвекции в нестабильно стратифицированном воздухе. Они обычно расположены между теплыми и холодными фронтами в зоне низкого давления, хотя часто скрыты за более низкими облаками.
Обычно, по народным приметам, эти облака предвещают потепление.
Фотографии необычных облаков опубликовали в сообществе «Файне місто Днепр».
Сегодняшнее сказочное небо вдохновило не только нас! Вы отправили в комментарии прекрасные фотографии, считаем, что их должны увидеть все!
Спасибо, что делитесь! – говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
В Днепре ЦЭК предупредила об отключении света.
Задержали уроженца Днепровщины, который 14 раз воспользовался карточкой одного из…
В Днепре и области за прошедшую неделю выросло количество заболевших…
"Туристов" из Днепра задержали на границе с Молдовой.
В Днепре ЦЭК предупредила об отключении света.
Задержали уроженца Днепровщины, который 14 раз воспользовался карточкой одного из членов экипажа вертолета ГСЧС, разбившегося в Броварах в прошлом году.
В Днепре и области за прошедшую неделю выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ.
"Туристов" из Днепра задержали на границе с Молдовой.
Суровым днепровским рыбакам не мешают ни оттепель, ни ураган, ни снег - они все равно выходят на лед, чтобы подстрелить рыбку.
В результате аварии пострадали два человека.
В марте пенсионеров Днепра ждет индексация пенсий. По данным Пенсионного фонда Украины пенсия повысится примерно на 13%. Но повысят сумму выплат не всем, а размер прибавки будет у каждого индивидуальным. Индексация проводится для компенсации роста цен и зарплат
На Днепре поселилась семья лебедей.
Электронки-убийцы уже в Кривом Роге.
Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой внести турецкую строительную компанию Limak в список международных спонсоров войны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!