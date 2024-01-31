В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака: что это за явление

В небе над Днепром зафиксировали высококучевые облака.

Утром и днем, 31 января, жители Днепра могли видеть необычное явление погоды — высококучевые хлопьевидные облака.

Высококучевые облака – белые или серые облака в виде слоев и гряд, построенных из пластинчатых или округлых масс и валов, отмечают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Такие облака возникают во время движения воздуха, когда происходит постепенное его восхождение перед холодным фронтом. Зрительно они похожи на белые волны на фоне голубого неба.

Высококучевые облака также могут появляться из-за конвекции в нестабильно стратифицированном воздухе. Они обычно расположены между теплыми и холодными фронтами в зоне низкого давления, хотя часто скрыты за более низкими облаками.

Обычно, по народным приметам, эти облака предвещают потепление.

Фотографии необычных облаков опубликовали в сообществе «Файне місто Днепр».

Сегодняшнее сказочное небо вдохновило не только нас! Вы отправили в комментарии прекрасные фотографии, считаем, что их должны увидеть все!

Спасибо, что делитесь! – говорится в сообщении.

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