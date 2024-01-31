Успейте зарядиться: в Днепре несколько улиц будут временно без света

В Днепре ЦЭК предупредила об отключении света.

Причина отключений – плановые ремонтные работы.

Так, в четверг, 1 февраля, на некоторых улицах в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица Рабочая, 71;

С 09:00 до 17:00 света не будет:

улица Холодноярская, 1 – 20;

переулок Пихтовый, 4 – 16;

переулок Лиственный, 1 – 18;

переулок Краснополянский, 20

Успейте зарядиться, пока есть время.

Напомним, в Кривом Роге жители общежития перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности.

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