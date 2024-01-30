У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці - Днепр Инфо
У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці
просмотров
Сегодня 19:04

У Кривому Розі люди перекрили дороги, бо їм відрізали світло за борги.

Новости Днепра про У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці

Жителі криворізьких гуртожитків на Домнобудівників у вівторок 30 січня перекривали дороги по вулиці Соборності, пише “На часі”. Причина мітингів – відсутність електрики у їхніх помешканнях. 

Як розповіли мітингувальники, 26 січня у гуртожитках відрізали світло через борги. За даними компанії-постачальника загальний борг усіх жителів будинку – 920 тисяч гривень. ДТЕК, який надає електропостачання, погодився повернути електрику, якщо люди заплатять частину заборгованості – 90 тисяч.

Утім жителі гуртожитків стверджують, що за світло платили, але на рахунок ОСББ, адже не укладали прямі угоди з ДТЕК, щоб кожна кімната сплачувала окремо. Очільниця ОСББ цю інформацію заперечує і зазначила, що з 2021 року нібито не відповідає за нарахування плати за електрику. 

Спочатку мітингувальники періодично пропускали трамваї, але під вечір заблокували дороги повністю. За даними місцевих ЗМІ, на місце приїхали копи, які намагалися змусити людей розблокувати проїзд. 

Між протестувальниками та копами виникли невеликі сутички. Станом на 19 годину 30 січня – мітинг триває. 

Завтра люди планують дізнаватися у поліції, чи відкрили там провадження щодо голови ОСББ, пишуть “Свої”.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиціРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо
Новини Дніпра
Сегодня 18:38
У Синельниківському районі ракета поцілила біля приватного будинку: що відомо

Крім дронів-камікадзе, 30 січня по Дніпропетровщині поцілили ракетою.

У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим
Новини Дніпра
Сегодня 15:54
У Дніпропетровській області молодика, який провалився під кригу, знайшли мертвим

У Дніпропетровській області 20-річний чоловік загинув у крижаній воді.

На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому
Новини Дніпра
Сегодня 11:19
На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому

Потрібна ваша допомога!

На Дніпропетровщині 34-річний чоловік поліз у петлю
Новини Дніпра
Сегодня 09:29
На Дніпропетровщині 34-річний чоловік поліз у петлю

Самогубцю врятували поліцейські та медики.