У Кривому Розі жителі гуртожитків перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці

У Кривому Розі люди перекрили дороги, бо їм відрізали світло за борги.

Жителі криворізьких гуртожитків на Домнобудівників у вівторок 30 січня перекривали дороги по вулиці Соборності, пише “На часі”. Причина мітингів – відсутність електрики у їхніх помешканнях.

Як розповіли мітингувальники, 26 січня у гуртожитках відрізали світло через борги. За даними компанії-постачальника загальний борг усіх жителів будинку – 920 тисяч гривень. ДТЕК, який надає електропостачання, погодився повернути електрику, якщо люди заплатять частину заборгованості – 90 тисяч.

Утім жителі гуртожитків стверджують, що за світло платили, але на рахунок ОСББ, адже не укладали прямі угоди з ДТЕК, щоб кожна кімната сплачувала окремо. Очільниця ОСББ цю інформацію заперечує і зазначила, що з 2021 року нібито не відповідає за нарахування плати за електрику.

Спочатку мітингувальники періодично пропускали трамваї, але під вечір заблокували дороги повністю. За даними місцевих ЗМІ, на місце приїхали копи, які намагалися змусити людей розблокувати проїзд.

Між протестувальниками та копами виникли невеликі сутички. Станом на 19 годину 30 січня – мітинг триває.

Завтра люди планують дізнаватися у поліції, чи відкрили там провадження щодо голови ОСББ, пишуть “Свої”.

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