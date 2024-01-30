Пішла з дому та не повернулася: у Дніпрі розшукують 12-річну дівчинку

У Дніпрі правоохоронці розшукують 12-річну Марію Біланову.
У понеділок, 29 січня, дівчинка пішла з дому в Самарському районі та не повернулася.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: зріст близько 150 см, худорлявої статури, овальне обличчя, біле коротке волосся, темні очі.
Була одягнена: рожева куртка, сірі штани.
Якщо ви бачили Марію чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 096 884 83 94 або 102.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 38-річного чоловіка: зник безвісти майже місяць тому.
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