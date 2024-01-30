В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

Жители криворожских общежитий на Домностроителей во вторник 30 января перекрывали дороги по улице Соборности, пишет «На часі». Причина митингов – отсутствие электричества в их жилищах.
Как рассказали митингующие, 26 января в общежитиях отрезали свет из-за долгов. По данным компании-поставщика, общий долг всех жителей дома — 920 тысяч гривен. ДТЭК, предоставляющий электроснабжение, согласился вернуть электричество, если люди заплатят часть задолженности – 90 тысяч.
Впрочем, жители общежитий утверждают, что за свет платили, но на счет ОСМД, ведь не заключали прямые соглашения с ДТЭК, чтобы каждая комната платила отдельно. Руководитель ОСМД эту информацию отрицает и отметила, что с 2021 года якобы не отвечает за начисление платы за электричество.
Сначала митингующие периодически пропускали трамваи, но к вечеру заблокировали дороги полностью. По данным местных СМИ, на место приехали копы, пытавшиеся заставить людей разблокировать проезд.
Между протестующими и копнами возникли небольшие стычки. По состоянию на 19 часов 30 января – митинг продолжается.
Завтра люди планируют узнавать в полиции, открыли ли там производство относительно главы ОСМД, пишут «Свои».
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