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  • В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

Сегодня 19:04
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В Кривом Роге люди перекрыли дороги, потому что им отрезали свет за долги.

Новости Днепра про В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

Жители криворожских общежитий на Домностроителей во вторник 30 января перекрывали дороги по улице Соборности, пишет «На часі». Причина митингов – отсутствие электричества в их жилищах.

Как рассказали митингующие, 26 января в общежитиях отрезали свет из-за долгов. По данным компании-поставщика, общий долг всех жителей дома — 920 тысяч гривен. ДТЭК, предоставляющий электроснабжение, согласился вернуть электричество, если люди заплатят часть задолженности – 90 тысяч.

Впрочем, жители общежитий утверждают, что за свет платили, но на счет ОСМД, ведь не заключали прямые соглашения с ДТЭК, чтобы каждая комната платила отдельно. Руководитель ОСМД эту информацию отрицает и отметила, что с 2021 года якобы не отвечает за начисление платы за электричество.

Сначала митингующие периодически пропускали трамваи, но к вечеру заблокировали дороги полностью. По данным местных СМИ, на место приехали копы, пытавшиеся заставить людей разблокировать проезд.

Между протестующими и копнами возникли небольшие стычки. По состоянию на 19 часов 30 января – митинг продолжается.

Завтра люди планируют узнавать в полиции, открыли ли там производство относительно главы ОСМД, пишут «Свои».

 

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Новости Днепра про В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробностиРусский

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