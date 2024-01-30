В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

В Кривом Роге люди перекрыли дороги, потому что им отрезали свет за долги.

Жители криворожских общежитий на Домностроителей во вторник 30 января перекрывали дороги по улице Соборности, пишет «На часі». Причина митингов – отсутствие электричества в их жилищах.

Как рассказали митингующие, 26 января в общежитиях отрезали свет из-за долгов. По данным компании-поставщика, общий долг всех жителей дома — 920 тысяч гривен. ДТЭК, предоставляющий электроснабжение, согласился вернуть электричество, если люди заплатят часть задолженности – 90 тысяч.

Впрочем, жители общежитий утверждают, что за свет платили, но на счет ОСМД, ведь не заключали прямые соглашения с ДТЭК, чтобы каждая комната платила отдельно. Руководитель ОСМД эту информацию отрицает и отметила, что с 2021 года якобы не отвечает за начисление платы за электричество.

Сначала митингующие периодически пропускали трамваи, но к вечеру заблокировали дороги полностью. По данным местных СМИ, на место приехали копы, пытавшиеся заставить людей разблокировать проезд.

Между протестующими и копнами возникли небольшие стычки. По состоянию на 19 часов 30 января – митинг продолжается.

Завтра люди планируют узнавать в полиции, открыли ли там производство относительно главы ОСМД, пишут «Свои».

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