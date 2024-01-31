Встигніть зарядитися: у Дніпрі декілька вулиць тимчасово будуть без світла

Причина відключень – планові ремонтні роботи.
Так, у четвер, 1 лютого, на деяких вулицях у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:
З 09:00 до 17:00 світла не буде:
Встигніть зарядитися поки є час.
Нагадаємо, у Кривому Розі жителі гуртожитка перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці.
Читайте також:
Автор:
Затримали уродженця Дніпровщини, який 14 разів скористався карткою одного із…
У Дніпрі та області за минулий тиждень зросла кількість хворих…
У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари.
"Туристів" з Дніпра затримали на кордоні з Молдовою.