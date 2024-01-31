Встигніть зарядитися: у Дніпрі декілька вулиць тимчасово будуть без світла

У Дніпрі ЦЕК попередила про відключення світла.

Причина відключень – планові ремонтні роботи.

Так, у четвер, 1 лютого, на деяких вулицях у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

вулиця Робоча, 71;

З 09:00 до 17:00 світла не буде:

вулиця Холодноярська, 1 – 20;

провулок Ялицевий, 4 – 16;

провулок Листяний, 1 – 18;

провулок Червонополянський, 20.

Встигніть зарядитися поки є час.

Нагадаємо, у Кривому Розі жителі гуртожитка перекрили дороги, бо їм відключили електрику: подробиці.

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