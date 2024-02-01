У бою за Україну загинув 34-річний Олександр Гордополов із Дніпра

21 січня 2024 року поблизу н. п. Птиче Донецької області загинув 34-річний воїн із Дніпра Олександр Гордополов.
Про це повідомляє Самарський РТЦК та СП.
Олександр служив на посаді командира відділення взводу технічного забезпечення танкового батальйону однієї з військових частин.
Схилімо голови перед мужнім і рішучим Захисником! Вічна слава і світла пам’ять українському Герою! – зазначили у Самарському РТЦК та СП.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна!
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