У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари: що це за явище - Днепр Инфо
У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари: що це за явище
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Сегодня 20:08

У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари.

Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари: що це за явище

Зранку та вдень, 31 січня, мешканці Дніпра могли бачити незвичайне погодне явище — висококупчасті пластівцеподібні хмари.

Висококупчасті хмари – білі або сірі хмари у вигляді шарів і гряд, побудованих із пластинчастих чи округлих мас і валів, зауважують в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

Такі хмари виникають під час руху повітря, коли відбувається поступове сходження повітря перед холодним фронтом. Візуально вони схожі на білі хвилі на фоні блакитного неба. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари: що це за явище

Висококупчасті хмари також можуть з’являтися через конвекцію в нестабільно стратифікованому повітрі. Вони зазвичай розташовані між теплими і холодними фронтами в зоні низького тиску, хоча часто сховані за більш низькими хмарами.

Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари: що це за явище

Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари: що це за явище

Зазвичай, за народними прикметами, ці хмари віщують потепління. 

Світлини незвичних хмар опублікували у спільноті “Файне місто Дніпро”.

Сьогоднішнє казкове небо надихнуло не лише нас! Ви надіслали у коментарі чудові світлини, вважаємо, що їх мають побачити всі!
Дякуємо, що ділитесь! – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про У небі над Дніпром зафіксували висококупчасті хмари: що це за явищеУкраїнська

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