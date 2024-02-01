В Новомосковске из-за переноса остановки подешевеет проезд, но есть нюанс

В Новомосковске на Днепропетровщине заявили об удешевлении проезда из-за переноса остановки.

Это касается только пригородных маршрутов.

Как сообщили в Новомосковской общине, с 1 февраля изменили расположение остановки общественного транспорта «Самолет»

Такое решение приняли после неоднократных жалоб жителей города на неудобства и опасности, которые создавались на остановке «Самолет». Автобусы скапливались вблизи пешеходного перехода, мешая участникам дорожного движения.

С февраля остановку перенесли на 80 метров по улице Гетманской (близ Сити-центра). Из-за того, что автобусы будут стоять не на территории автостанции, на 10% снизится стоимость проезда на междугородных маршрутах.

В связи с этим, произойдет удешевление стоимости проезда с вышеуказанной остановки на 10% на пригородных маршрутах за счет отмены автостанционного сбора (платы за предоставление обязательных услуг автостанциями, взимаемых с лиц, приобретающих билеты на проезд автобусами пригородных, междугородных маршрутов, и включается в стоимость билета), — говорится в сообщении.

С 1 февраля пассажиры должны ждать автобус на остановочной площадке, расположенной в районе здания №34 по ул. Гетманский (Сити-центр).

В настоящее время работники коммунальных служб проводят последние подготовительные работы по вводу остановки в эксплуатацию.

Однако, по словам местных, в первый день нововведения возникли проблемы. Представители автостанции, откуда убрали автобусы, теперь якобы бегают за пассажирами, чтобы купили билеты в кассах, которые остались на старом месте, а если этого не сделать — человека в салон не пускают.

Поэтому пока что обещанное удешевление люди не заметили.

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