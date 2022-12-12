В Украине готовят новый порядок бронирования военнообязанных: “єВідрядження” не будет

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация.
ЕБА раскрыла основные новации нового порядка бронирования, который в ближайшие недели планирует утвердить Правительство, а именно:
В то же время это потребует от предприятий выполнения не менее трех из шести критериев:
Также сообщается, что от идеи “єВідрядження” отказались. В то же время представители госорганов подтвердили, что возможность выезда за границу для командировок остается при наличии бронирования от мобилизации.
Читайте также:
Автор:
Из-за полномасштабной войны, развязанной рф, к сожалению, все больше украинцев…
Посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет, идентичный…
Наверное, все уже видели этот тренд в социальных сетях.
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война…
За последнюю неделю с симптомами гриппа и ОРВИ в медучреждения области обратились более 5,3 тысяч человек. Из них почти 1,8 тыс. – дети.
В Украине на сегодня действует три вида воздушных тревог. В Вооруженных силах Украины рассказали, при каких угрозах они объявляются.
Из-за полномасштабной войны, развязанной рф, к сожалению, все больше украинцев нуждаются в разноплановой медицинской помощи, при этом уровень доходов и благосостояния многих снизился, в частности из-за потери работы, бизнеса, имущества и т.д.
В следующем году, несмотря на войну, в Украине впервые начнут обеспечивать больных СМА (спинальной мышечной атрофией) лекарствами за счет государства.
Уже через три недели мы будем встречать Новый, 2023, год.
С понедельника, 12 декабря, в Днепре снова заработает уличное освещение.
В Днепре ожидаються "ледяные дожди".
В Днепре спасли мужчину, который упал в алкогольную кому
Вчера, 12 декабря, на линию "102" позвонила 16-летняя девушка и сообщила, что ее мать со своим сожителем устроили драку.
В Днепре больше сотни домов без отопления.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!