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  • В Украине готовят новый порядок бронирования военнообязанных: “єВідрядження” не будет

В Украине готовят новый порядок бронирования военнообязанных: “єВідрядження” не будет

Сегодня 16:01
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В Украине готовят новый порядок бронирования военнообязанных.

Новости Днепра про В Украине готовят новый порядок бронирования военнообязанных: “єВідрядження” не будет

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация.

ЕБА раскрыла основные новации нового порядка бронирования, который в ближайшие недели планирует утвердить Правительство, а именно:

  • возможность бронирования до 40% персонала без необходимости заключения договора на мобзадачу;
  • возможность увеличения такого процента по отдельному согласованию с Генштабом;
  • возможность бронирования руководителей и заместителей руководителей предприятия, даже если у них дефицитные ВОС.

В то же время это потребует от предприятий выполнения не менее трех из шести критериев:

  • быть крупным налогоплательщиком (не менее 375 тысяч евро уплаченных налогов по средневзвешенному курсу за прошлый квартал);
  • быть крупным экспортером (не менее 8 миллионов евро валютных поступлений за прошлый квартал);
  • быть стратегическим предприятием – как определено постановлением Кабмина №83 от 4 марта 2015;
  • быть отраслево или территориально важным по решению соответствующего центрального органа исполнительной власти или ОВА;
  • не иметь задолженности по уплате ЕСВ;
  • иметь среднюю зарплату не ниже, чем в области, где зарегистрировано предприятие, согласно последнему имеющемуся отчету Госстата.

Также сообщается, что от идеи “єВідрядження” отказались. В то же время представители госорганов подтвердили, что возможность выезда за границу для командировок остается при наличии бронирования от мобилизации.

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