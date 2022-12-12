В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они выяснили, что на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа, без последующего горения.
К сожалению, пострадала женщина – владелица квартиры 1954 года рождения. Ее госпитализировали в городскую больницу с ожогами верхних конечностей.
Кроме того, в результате происшествия повреждены стены между соседними квартирами, а также возникли трещины на межэтажном перекрытии. Взрывной волной выбило входную дверь в квартире женщины и повредило окна в трех квартирах рядом.
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