В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло

Сегодня, 13 декабря, в 06:53 в Кривом Роге в одной из многоэтажек на улице Эдуарда Фукса раздался взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они выяснили, что на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа, без последующего горения.

К сожалению, пострадала женщина – владелица квартиры 1954 года рождения. Ее госпитализировали в городскую больницу с ожогами верхних конечностей.

Кроме того, в результате происшествия повреждены стены между соседними квартирами, а также возникли трещины на межэтажном перекрытии. Взрывной волной выбило входную дверь в квартире женщины и повредило окна в трех квартирах рядом.

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