Лучше оригинала: воины из Воздушного командования «Схід» повторили танец Уэнсдей (ВИДЕО)

Наверное, все уже видели этот тренд в социальных сетях.

Его суть состоит в том, чтобы снимать видео под трек Bloody Mary, пародируя движения главной героини сериала «Уэнсдей».

Наши защитники из Воздушного командования «Схід» тоже решили не стоять в стороне, а снять свою версию этого танца. По нашему мнению, получилось лучше оригинала.

Отметим, что новый сериал от Netflix вышел совсем недавно, однако уже успел полюбиться зрителям. В четвертой серии главная героиня Уэнсдей станцевала странный танец во время вечеринки в школе, в которой училась.

Актриса Дженна Ортега, сыгравшая Уэнсдей, придумала эту хореографию сама. Очевидно, с помощью столь интересных движений она хотела продемонстрировать зрителю интересный внутренний мир своей героини.

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