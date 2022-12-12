Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Лучше оригинала: воины из Воздушного командования «Схід» повторили танец Уэнсдей (ВИДЕО)

Лучше оригинала: воины из Воздушного командования «Схід» повторили танец Уэнсдей (ВИДЕО)

Сегодня 14:17
просмотров

Наверное, все уже видели этот тренд в социальных сетях.

Новости Днепра про Лучше оригинала: воины из Воздушного командования

Его суть состоит в том, чтобы снимать видео под трек Bloody Mary, пародируя движения главной героини сериала «Уэнсдей».

Наши защитники из Воздушного командования «Схід» тоже решили не стоять в стороне, а снять свою версию этого танца. По нашему мнению, получилось лучше оригинала.

Отметим, что новый сериал от Netflix вышел совсем недавно, однако уже успел полюбиться зрителям. В четвертой серии главная героиня Уэнсдей станцевала странный танец во время вечеринки в школе, в которой училась.

Актриса Дженна Ортега, сыгравшая Уэнсдей, придумала эту хореографию сама. Очевидно, с помощью столь интересных движений она хотела продемонстрировать зрителю интересный внутренний мир своей героини.

Читайте также:

Новости Днепра про Лучше оригинала: воины из Воздушного командования Українська Новости Днепра про Лучше оригинала: воины из Воздушного командования Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Война в Украине закончится в марте: прогноз военного эксперта
    Новости Украины
    Сегодня 12:40
    Война в Украине закончится в марте: прогноз военного эксперта

    Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война…

    В Украине появился новый праздник: какой именно и когда будем отмечать
    Новости Украины
    10.12.2022 20:27
    В Украине появился новый праздник: какой именно и когда будем отмечать

    Теперь ежегодно 10 декабря в нашей стране будут отмечать День…

    Изучают даже в Аргентине, Японии и Вьетнаме: украинский язык стал трендом года
    Новости Украины
    10.12.2022 15:47
    Изучают даже в Аргентине, Японии и Вьетнаме: украинский язык стал трендом года

    Украинский язык стал трендом года в приложении для изучения иностранных…

    В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит
    Новости Днепра
    10.12.2022 14:44
    В Днепре заработал банкоматный роуминг: что это значит

    Теперь можно снимать деньги в любом банкомате без комиссии.

    Последние новости

    Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)
    Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО)

    В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что угодно: от елочных игрушек выпущенные 50 или 70 лет назад и грампластинок до самодельных электровелосипедов, одежды и столовых приборов. Журналисты dnepr. info отправились на один из таких местных рынков, расположенных…

    Сегодня 14:58
    просмотров
    В Риме во время стрельбы в кафе погибла подруга премьера Италии
    В Риме во время стрельбы в кафе погибла подруга премьера Италии

    В Италии во время стрельбы в кафе погибли три женщины.

    Сегодня 14:36
    просмотров
    В Днепре мужчина убегал и прятался в гараже от телепатов, которые хотели «сдать его на органы»
    В Днепре мужчина убегал и прятался в гараже от телепатов, которые хотели «сдать его на органы»

    У Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж та пошкодив машину, бо за ним гналися "телепати".

    Сегодня 13:53
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дня
    На Днепропетровщине спасли дедушку с сердечным приступом, который пролежал сам дома 2 дня

    В Павлограде дедушка несколько дней пролежал дома сам после сердечного приступа.

    Сегодня 13:18
    просмотров
    В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло
    В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло

    Сегодня, 13 декабря, в 06:53 в Кривом Роге в одной из многоэтажек на улице Эдуарда Фукса раздался взрыв.

    Сегодня 13:14
    1
    просмотров
    Война в Украине закончится в марте: прогноз военного эксперта
    Война в Украине закончится в марте: прогноз военного эксперта

    Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война россии против Украины может завершиться в марте 2023 года.

    Сегодня 12:40
    1
    просмотров
    В части Днепра из-за обесточивания нет воды
    В части Днепра из-за обесточивания нет воды

    В части Днепра снова перебои с водой из-за отключения света

    Сегодня 12:34
    просмотров
    Дом на острове и проезжая часть в парке Глобы: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов
    Дом на острове и проезжая часть в парке Глобы: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

    Днепр стремительно меняется, за последние 5 лет кардинально изменились несколько его улиц, таких как Короленко, Яворницкого, появляются новые скверы и здания Старый город можно увидеть только на фото. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 фото 1960-х годов, чтобы посмотреть, как…

    Сегодня 12:19
    просмотров
    Прошли ад и хотят домой: в Днепре спасают трех оставшихся без ног воинов
    Прошли ад и хотят домой: в Днепре спасают трех оставшихся без ног воинов

    В днепровской больнице спасают оставшихся без ног воинов.

    Сегодня 12:00
    просмотров
    Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет
    Как сегодня в Днепре и области будут выключать свет

    Сегодня, 12 декабря, в Днепре и области продолжают действовать экстренные отключения света.

    Сегодня 11:11
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх