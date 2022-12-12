В Україні готують новий порядок бронювання військовозобов’язаних: “єВідрядження” не буде

В Україні готують новий порядок бронювання військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

ЄБА розкрила основні новації нового порядку бронювання, який протягом найближчих тижнів планується затвердити Урядом, а саме:

можливість бронювання до 40% персоналу без необхідності підписання договору на мобзавдання;

можливість збільшення такого відсотку за окремим погодженням з Генштабом;

можливість бронювання керівників та заступників керівників підприємства, навіть якщо вони мають дефіцитні ВОС.

У той же час це вимагатиме від підприємств виконання не менше трьох з шести критеріїв:

бути великим платником податків (не менше 375 тисяч євро сплачених податків за середньозваженим курсом за минулий квартал);

бути великим експортером (не менше 8 мільйонів євро валютних надходжень за минулий квартал);

бути стратегічним підприємством – як визначено постановою Кабміну №83 від 4 березня 2015 року;

бути галузево або територіально важливим за рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або ОВА;

не мати заборгованості по сплаті ЄСВ;

мати середню зарплату не нижчу ніж в області, де зареєстровано підприємство, відповідно до останнього наявного звіту Держстату.

Також повідомляється, що від ідеї “єВідрядження” відмовилися. У той же час представники держорганів підтвердили, що можливість виїзду за кордон для відряджень залишається у випадку наявності бронювання від мобілізації.

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