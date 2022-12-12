В Україні готують новий порядок бронювання військовозобов’язаних: “єВідрядження” не буде

ЄБА розкрила основні новації нового порядку бронювання, який протягом найближчих тижнів планується затвердити Урядом, а саме:
можливість бронювання до 40% персоналу без необхідності підписання договору на мобзавдання;
можливість збільшення такого відсотку за окремим погодженням з Генштабом;
можливість бронювання керівників та заступників керівників підприємства, навіть якщо вони мають дефіцитні ВОС.
У той же час це вимагатиме від підприємств виконання не менше трьох з шести критеріїв:
бути великим платником податків (не менше 375 тисяч євро сплачених податків за середньозваженим курсом за минулий квартал);
бути великим експортером (не менше 8 мільйонів євро валютних надходжень за минулий квартал);
бути стратегічним підприємством – як визначено постановою Кабміну №83 від 4 березня 2015 року;
бути галузево або територіально важливим за рішенням відповідного центрального органу виконавчої влади або ОВА;
не мати заборгованості по сплаті ЄСВ;
мати середню зарплату не нижчу ніж в області, де зареєстровано підприємство, відповідно до останнього наявного звіту Держстату.
Також повідомляється, що від ідеї “єВідрядження” відмовилися. У той же час представники держорганів підтвердили, що можливість виїзду за кордон для відряджень залишається у випадку наявності бронювання від мобілізації.
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