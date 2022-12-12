Ждем новый «человекопад»: на Днепр идет непогода и гололед

В Днепре ожидаються "ледяные дожди".

Начало зимы казалось беспокойным. Мы уже успели пережить шквальный ветер, несколько туманов и страшный гололед. К сожалению, солнечной морозной погоды пока ждать не стоит. По прогнозам синоптиков, в Днепр снова идут морозы и ледяной дождь.

Во вторник, 13 декабря, в Днепре ожидается сильный дождь, а ночью температура воздуха опустится до -2. Поэтому будьте осторожны утром, на дорогах может быть гололедица.

Надеемся, что нового «человекопада» не произойдет, но будьте внимательны.

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