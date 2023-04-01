В Украине электросамокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который классифицирует электрические самокаты и моноколеса в нашем государстве как транспортные средства.

Это поможет упростить классификацию ДТП с участием электросамокатов и моноколес, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В законе учли рекомендации, наработанные украинским велосообществом.

Таким образом, эти транспортные средства были разделены на две категории:

легкое персональное электрическое транспортное средство — транспорт с одним, двумя, тремя или четырьмя колесами, который оснащен электромотором мощностью до 1000 Вт и может развивать скорость до 25 км/ч ;

; низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство — транспорт с одним или несколькими электромоторами, максимальная скорость которого не превышает 50 км/ч, а снаряженная масса не превышает 600 кг.

Следующим шагом должны стать изменения в правилах дорожного движения. Ведь, например, вопрос о том, где именно можно ездить на самокатах и моноколесах (тротуары, велодорожки, проезжая часть и т.д.) пока не нормирован.

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