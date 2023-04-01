В Украине электросамокаты и моноколеса признали транспортными средствами: что изменится

Это поможет упростить классификацию ДТП с участием электросамокатов и моноколес, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В законе учли рекомендации, наработанные украинским велосообществом.
Таким образом, эти транспортные средства были разделены на две категории:
Следующим шагом должны стать изменения в правилах дорожного движения. Ведь, например, вопрос о том, где именно можно ездить на самокатах и моноколесах (тротуары, велодорожки, проезжая часть и т.д.) пока не нормирован.
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