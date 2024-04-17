В Днепре две недели не будет ездить популярный троллейбус

С 18 по 30 апреля в связи с ремонтом дорожного покрытия на бульв. Славы будут действовать изменениями в движении общественного транспорта, сообщили в департаменте транспорта.
На время ремонта:
— троллейбусы №21 временно прекратят движение;
— троллейбусный маршрут №16 будет усилен, с обновленным расписанием можно будет ознакомиться на сайте: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
⁃ в первые дни проведения работ конечная остановка автобуса № 157А может быть перемещена на перекресток бульв. Славы и ул. Александра Кукурбы.
Кроме этого, с 8:00 19 апреля до 17:00 25 апреля будет перекрыто движение из-за железнодорожного переезда 178 км по ул. Мукачевская для выполнения ремонта. На время перекрытия автобус №92 будет курсировать по сокращенному маршруту. Конечная остановка будет возле железнодорожного переезда.
В случае каких-либо изменений обещают предоставить дополнительную информацию.
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