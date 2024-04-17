У Дніпрі два тижні не їздитиме популярний тролейбус

У Дніпрі тимчасово не курсуватиме 21 тролейбус.

З 18 по 30 квітня в зв’язку з ремонтом дорожнього покриття по бульв. Слави діятимуть зміни у русі громадського транспорту, повідомили в департаменті транспорту.

На час ремонту:

– тролейбуси №21 тимчасово припинять рух;

– тролейбусний маршрут №16 буде посилено, з оновленим розкладом можна буде ознайомитись на сайті: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

⁃ у перші дні проведення робіт кінцеву зупинку автобуса № 157А може буде переміщено на перехрестя бульв. Слави та вул. Олександра Кукурби.

Крім цього, з 8:00 19 квітня до 17:00 25 квітня буде перекрито рух через залізничний переїзд 178 км по вул. Мукачівській для виконання ремонту. На час перекриття автобус № 92 курсуватиме за скороченим маршрутом. Кінцева зупинка буде біля залізничного переїзду.

У разі будь-яких змін обіцяють надати додаткову інформацію.

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