ТОП-10 мифов о препаратах по е-рецепту: как с 1 апреля будем покупать лекарства

В Минздраве ответили на популярные вопросы по рецептурным лекарствам.

Украину всколыхнула новость о том, что с 1 апреля ряд лекарств придется покупать по е-рецепту. Поэтому в аптеках сегодня ажиотаж, потому что украинцы «штурмуют» фармацевтов, пытаясь сделать запасы. От наплыва покупателей попадали даже онлайн-сервисы для заказа лекарств. Об этом мы писали ЗДЕСЬ.

Представитель комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий ответил на популярные вопросы. Объясняем ТОП-10 мифов об е-рецептах.

Все лекарства по е-рецепту

Нет, не все, но большинство, ведь около 60% продающихся в Украине препаратов рецептурные. Это антибиотики, гормональные препараты, лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний и ряд других. По сути, они уже и так продаются только по назначению врача, а е-рецепт – это дополнительный инструмент, который должен упростить жизнь. Радуцкий отметил, что внедрение е-рецепта – это одно из требований вступления в ЕС.

Рецептурное лекарство будет отпускаться только по е-рецепту

Нет, если у вас есть бумажный рецепт, то до конца военного положения им можно пользоваться. Отметим, что большинство волнует именно необходимость наличия рецепта от врача, ведь сейчас большинство препаратов (даже рецептурных) можно купить без помех и «бумажки».

Будут ли провизоры теперь строже относиться к наличию рецепта в руках покупателя – неизвестно. Возможно, все останется как было и можно будет «пропетлять» (но мы такое не рекомендуем).

Нет света – нет лекарства

Если нет света и соответственно доступа к электронным системам, то врач выпишет бумажный рецепт. Что касается аптек, то здесь также, в случае отсутствия электроэнергии можно использовать бумажный вариант.

Война в стране, какие изменения, «не ко времени»

Как объясняет Радуцкий, рецептурное лекарство всегда отпускалось за назначение врача. С апреля добавляется только новый, более удобный электронный инструмент – E-рецепт. Что же касается аптек, которые находятся в зоне боевых действий, то здесь провизоры могут отпускать препараты без рецепта, кроме наркотических препаратов.

Волонтеры не смогут закупить лекарство

Волонтеры, благотворители, подразделения ВСУ и военные администрации смогут закупать рецептурное лекарство для нужд военного времени оптово непосредственно у дистрибьюторов и для этого не нужен рецепт.

Запись к врачу ждать долго и невозможно получить лекарства вовремя

Одна из основных претензий к новому е-рецепту касается самого рецепта и визита к врачу, который должен это лекарство выписать. В Минздраве советуют при плохом самочувствии не заниматься самолечением и обращаться к медикам. Именно поэтому и вводились рецептурные препараты, чтобы минимизировать негативное влияние лекарств.

В случае экстренных ситуаций пациент может вызвать бригаду «скорой». А людям с хроническими заболеваниями не нужно каждый раз идти на прием к врачу. Повторные рецепты на лекарства пациент может получить дистанционно.

Что делать с экстренной контрацепцией или лекарством от аллергии — не уточняется. Скорее всего, здесь нужно держать номер семейного врача наготове, чтобы попросить его дистанционно выписать рецепт.

Переселенцы не могут получить рецепт, потому что не могут попасть к своему семейному врачу

Отмечается, что к концу военного положения е-рецепт можно получить без участия семейного врача. Пациент может обратиться к врачу по месту нахождения. А если вам отказывают в этой услуге — звоните в НСЗУ или пишите жалобы главному врачу.

Врачи начнут назначать только дорогостоящие препараты

В е-рецепте отмечается только действующее вещество, без привязки к бренду, поэтому пациент сам выбирает препарат. К примеру, ваш врач прописал вам ибупрофен (как действующее вещество), то вы можете выбрать ибупрофен от «Дарницы» или «ибупром», который ничем не отличается от предыдущего препарата, но дороже. То есть вы может выбрать вариант, который дешевле или дороже, здесь уже зависит от вас.

Нельзя приобрести лекарства против давления, обезболивающие, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности «корвалол»

Запасаться корвалолом не нужно. Он все еще без рецепта, а вот остальные лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются рецептурными, отпускаются по-прежнему при наличии рецепта. Это не новая норма.

В обычной аптеке нельзя будет купить лекарство для животных

Собак/котов не трогали. Препараты для них по-прежнему можно купить без рецепта.

Напомним, ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как приобрести лекарства в аптеке по е-рецепту.

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