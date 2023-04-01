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В Україні електросамокати та моноколеса визнали транспортними засобами: що зміниться

Сьогодні 08:50
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який класифікує електричні самокати та моноколеса в нашій державі як транспортні засоби.

Новости Днепра про В Україні електросамокати та моноколеса визнали транспортними засобами: що зміниться

Це допоможе спростити класифікацію ДТП за участю електросамокатів та моноколес, зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту.

У законі врахували рекомендації, напрацьовані українським велоспівтовариством. 

Отже, ці транспортні засоби було поділено на дві категорії: 

  • легкий персональний електричний транспортний засіб — транспорт з одним, двома, трьома або чотирма колесами, який оснащений електромотором потужністю до 1000 Вт і може розвивати швидкість до 25 км/год;
  • низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб — транспорт з одним або декількома електромоторами, максимальна швидкість якого не перевищує 50 км/год, а споряджена маса не перевищує 600 кг.

Наступним кроком мають стати зміни до правил дорожнього руху. Адже, наприклад, питання про те, де саме можна їздити на самокатах та моноколесах (тротуари, велодоріжки, проїжджа частина абощо) поки не нормоване. 

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Новости Днепра про В Україні електросамокати та моноколеса визнали транспортними засобами: що змінитьсяУкраїнська Новости Днепра про В Україні електросамокати та моноколеса визнали транспортними засобами: що змінитьсяРусский

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