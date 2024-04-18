В Днепре две недели на выходных трамваи и троллейбусы будут ездить по-другому: детали

Изменения в работе транспорта анонсировали в департаменте транспорта.
20-21 и 27-29 апреля с 7:30 до 19:00 будут внесены изменения в работу общественного транспорта:
— трамваи №5 будут курсировать от ж/м Западный до ул. Николая Руденко;
— трамваи № 12 будут курсировать от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского;
— троллейбусы №1, «А» и автобусы №113 будут курсировать через перекресток ул. Святослава Храброго и ул. Воскресенской (в направлении центральной части города);
— троллейбусы № 5 будут курсировать через перекресток просп. Леси Украинки – просп. Александра Поля (в направлении автовокзала).
Причина – ремонт трамвайного пути на пересечении проспекта Леси Украинки и улицы Фабра. Об изменениях сообщат дополнительно.
Напомним, до конца апреля также не будет курсировать троллейбус №21, а к 22 апреля пять автобусов и один троллейбус также сменили движение.
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