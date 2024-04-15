У Дніпрі 5 автобусів та тролейбус на тиждень змінять схему руху - Днепр Инфо
У Дніпрі 5 автобусів та тролейбус на тиждень змінять схему руху
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Сегодня 13:12

У Дніпрі очікуються великі зміни в роботі транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі 5 автобусів та тролейбус на тиждень змінять схему руху

З 16 по 22 квітня 2024 року в зв’язку з ремонтом дорожнього покриття по вул. Богдана Хмельницького діятимуть зміни у русі громадського транспорту. Про це повідомили в департаменті транспорту. 

Змінять рух п’ять автобусів та один тролейбус. Зокрема:

– упродовж усього періоду автобуси № 43, 98, 158 через вул. Каштанову;
– упродовж усього періоду тролейбус № 15 прямуватиме через вул. Каштанову без заїзду на вул. Богдана Хмельницького. Через це скасовуються зупинки “вул. Богдана Хмельницького” та “просп. Петра Калнишевського”. Зупинка “вул. Осіння” в напрямку заводу на час ремонту буде в обидва напрямки руху;
– 16-18 квітня автобус № 31 буде рухатись в обʼїзд по вул. Квітки Цісик;
– 19-22 квітня автобус № 57А буде об’їжджати перекриту ділянку по вул. Калиновій.

Про будь-які зміни сповістять додатково, зазначили в департаменті транспорту. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 5 автобусів та тролейбус на тиждень змінять схему рухуУкраїнська

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