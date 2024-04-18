Зміни анонсували у департаменті транспорту.
20-21 та 27-29 квітня з 7:30 до 19:00 будуть внесені зміни в роботу громадського транспорту:
– трамваї № 5 курсуватимуть від ж/м Західний до вул. Миколи Руденка;
– трамваї № 12 курсуватимуть від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського;
– тролейбуси № 1, «А» та автобуси № 113 курсуватимуть через перехрестя вул. Святослава Хороброго та вул. Воскресенської (у напрямку центральної частини міста);
– тролейбуси № 5 курсуватимуть через перехрестя просп. Лесі Українки – просп. Олександра Поля (у напрямку автовокзалу).
Причина – ремонт трамвайної колії на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Фабра. Про зміни повідомлять додатково.
Нагадаємо, до кінця квітня також не курсуватиме тролейбус №21, а до 22 квітня п’ять автобусів та один тролейбус також змінили рух.
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