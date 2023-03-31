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  • В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Сегодня 17:22
просмотров

С завтрашнего дня все рецептурные лекарства в Украине можно будет купить по электронному рецепту!

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Это вызвало небывалый ажиотаж среди украинцев, жители Днепра не стали исключением.

С обеда возле аптек города выстраиваются огромные очереди.

Мы решили прогуляться и посмотреть, так ли это.

Очереди есть: как в самом помещении аптеки…

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

…так и возле.

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Об этом сообщает журналист Dnepr.info.

Людей много, некоторые сделали заказ заранее через сайт tabletki.ua, который, кстати, работает с перебоями, другие же написали список и пришли в аптеку с ним.

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Даже страшно представить, что там внутри.

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

На самом деле, все не так страшно, как кажется, и не нужно верить всему, что пишут разные ТГ-каналы: «все лекарства теперь только по рецептам».

Если почитать документы Минздрава, а не только заголовки в интернете, то можно узнать следующее:

  • бумажные рецепты остаются в силе;
  • лекарства, на которых указан отпуск «без рецепта» – остаются такими;
  • для получения электронного рецепта вам и вашим бабушкам не нужны специальные навыки – достаточно мобильного телефона, который может получать SMS-сообщения;
  • для прифронтовых территорий продолжают действовать бумажные рецепты;
  • для хронических заболеваний е-рецепт можно получать дистанционно;
  • список рецептурных препаратов не расширяется.

Как узнать, нужен ли рецепт на лекарство?

Найдите лекарственное средство в Государственном реестре и посмотрите его категорию отпуска: без рецепта – значит, без рецепта. По рецепту врача – значит, пора записаться на прием!

Напомним, ранее мы писали, как приобрести лекарства по е-рецепту: пошаговая инструкция. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)Русский

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