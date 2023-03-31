В Днепре возле аптек выстроились огромные очереди: завтра лекарства будут по рецепту (ФОТО)

Это вызвало небывалый ажиотаж среди украинцев, жители Днепра не стали исключением.
С обеда возле аптек города выстраиваются огромные очереди.
Мы решили прогуляться и посмотреть, так ли это.
Очереди есть: как в самом помещении аптеки…
…так и возле.
Об этом сообщает журналист Dnepr.info.
Людей много, некоторые сделали заказ заранее через сайт tabletki.ua, который, кстати, работает с перебоями, другие же написали список и пришли в аптеку с ним.
Даже страшно представить, что там внутри.
На самом деле, все не так страшно, как кажется, и не нужно верить всему, что пишут разные ТГ-каналы: «все лекарства теперь только по рецептам».
Если почитать документы Минздрава, а не только заголовки в интернете, то можно узнать следующее:
Как узнать, нужен ли рецепт на лекарство?
Найдите лекарственное средство в Государственном реестре и посмотрите его категорию отпуска: без рецепта – значит, без рецепта. По рецепту врача – значит, пора записаться на прием!
Напомним, ранее мы писали, как приобрести лекарства по е-рецепту: пошаговая инструкция.
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