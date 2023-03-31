Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как приобрести лекарства по е-рецепту: пошаговая инструкция

Сегодня 13:18
просмотров

Появилась пошаговая инструкция, как покупать лекарства по е-рецепту.

Новости Днепра про Как приобрести лекарства по е-рецепту: пошаговая инструкция

Уже с завтрашнего дня, 1 апреля, рецептурное лекарство должно продаваться при наличии е-рецепта. Сначала будет параллельно действовать и бумажный вариант, об этом напомнили в Минздраве.

Как купить лекарство по электронному рецепту

Шаг 1. Следует записаться на прием к врачу, с которым у вас декларация. При необходимости рецепты могут выписать кардиологи, онкологи и другие специалисты, которые занимаются вашим лечением.

Шаг 2. На приеме у врача вам назначают лекарства и выписывают на них рецепт

Шаг 3. Пациент вместе с лечащим врачом проверяет актуальность номера телефона в декларации.

Шаг 4. Врач выписывает электронный рецепт.

Шаг 5. Пациент получит е-рецепт, состоящий из 16-значного номера и 4-значного кода подтверждения. При необходимости врач распечатает консультационное заключение.

Шаг 6. Поход в аптеку, где пациент называет 16-значный номер рецепта. Можно показать записку или сообщение на телефоне.

Шаг 7. Фармацевт предлагает имеющееся лекарство с действующим веществом, указанным в рецепте. Если покупателя устроит цена и препарат, он называет 4 цифры подтверждения из сообщения и производит оплату. Фармацевт делает электронную подпись.

Срок действия е-рецепта – 30 дней (на наркотические средства – 10 дней).

Для каких лекарств нужен рецепт

  • все антибиотики,
  • противосудорожные средства;
  • гормональные препараты, в том числе и противозачаточные, вместе с пастинором для экстренной контрацепции, гормоны щитовидной железы, гормональные мази и кремы (момедерм);
  • лекарства для АД (из них каптоприл, каптопресс, бисопролол, мочегонные фуросемид и диакарб), сердечных болезней (корвалол и валокордин — в большой дозировке);
  • некоторые антигельминтные препараты;
  • некоторые витамины;
  • кроворазжижающие препараты (особенно крупные упаковки магникора или кардиомагнила);
  • антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;
  • стероидные лекарственные средства;
  • некоторые лекарства против боли (нимесил и аналоги),
  • кашля (кодеиносодержащие препараты и на основе сольбутамола),
  • антигистаминные (дексаметазон, а также ампульный супрастин) и успокаивающие.

Обычно в инструкции к средству указано в шапке, является ли он рецептурным. Проверить это можно на сайте. Однако он часто подвисает, поэтому наберитесь терпения.

В Минздраве отметили, что речь пока не идет о расширении списка рецептурных препаратов, однако теперь вступает в действие второй этап реализации е-рецепта. То есть все эти лекарства и так должны продаваться только по рецепту, но теперь за этим действительно должны следить.

Что делать, если лекарство нужно, а света нет

Если в аптеке вдруг нет света, можно использовать бумажный рецепт. В частности это касается регионов, которые находятся в зоне боевых действий, где тяжелая ситуация с электроэнергией. Там пациенты могут и дальше пользоваться привычными бумажными рецептами.

Что делать, если лекарство необходимо покупать каждый месяц, а рецепт действует только 30 дней.

В таком случае специалист, занимающийся вашим лечением, может дистанционно обновлять рецепт на нужные препараты. Советуем уже сейчас проверить таблетки, которые вы принимаете и при необходимости обратиться к врачу за назначением.

Читайте также:

Новости Днепра про Как приобрести лекарства по е-рецепту: пошаговая инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как приобрести лекарства по е-рецепту: пошаговая инструкцияРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Все, что нужно знать о Е-рецепте на лекарства в Украине: нужен ли смартфон и как теперь купить обезболивающие
    Новости Днепра
    28.02.2023 18:01
    Все, что нужно знать о Е-рецепте на лекарства в Украине: нужен ли смартфон и как теперь купить обезболивающие

    Этой весной в Украине электронный рецепт станет обязательным для назначение…

    Как в Днепре «приняли» электронные рецепты
    Новости Днепра
    26.04.2019 12:30
    Как в Днепре «приняли» электронные рецепты

    Не так давно в Днепре начали выдавать участникам программы «Доступные…

    2
    В Украине вводят новые правила получения лекарств
    Новости Украины
    27.02.2019 14:52
    В Украине вводят новые правила получения лекарств

    Украинцам начнут выписывать электронные рецепты.

    Когда в Днепре запустят электронный рецепт на лекарства
    Новости Днепра
    06.04.2018 11:03
    Когда в Днепре запустят электронный рецепт на лекарства

    И.о. министра украинского здравоохранения сделала заявление по данной теме.

    Последние новости

    Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОН
    Как поступить в ВУЗ в 2023 году: алгоритм от МОН

    Несмотря на то, что на календаре только конец марта, для будущих абитуриентов Днепра уже началась активная подготовка к поступлению в вуз. Выпускникам школ, чтобы получить возможность подать документы в институт или университет, нужно для начала сдать Национальный мультипредметный тест на…

    Сегодня 12:54
    просмотров
    В Днепре умер 3-летний мальчик: медики обнаружили ушиб на лбу и устаревший синяк в области паха
    В Днепре умер 3-летний мальчик: медики обнаружили ушиб на лбу и устаревший синяк в области паха

    В четверг, 30 марта, около 20:20 на линию "102" позвонил медработник. Он сообщил, что в одной из квартир на улице Айдаровской умер 3-летний мальчик.

    Сегодня 12:41
    1
    просмотров
    Россиянин-нелегал полтора года скрывался от полиции в Днепре
    Россиянин-нелегал полтора года скрывался от полиции в Днепре

    В Днепропетровской области скрывались иностранцы-нелегалы.

    Сегодня 12:14
    просмотров
    Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина
    Вырастут ли цены на электроэнергию с 1 апреля: комментарий Кабмина

    Важно!

    Сегодня 11:51
    0
    просмотров
    Ботсад в Днепре будет работать на выходных: даты и график работы
    Ботсад в Днепре будет работать на выходных: даты и график работы

    В апреле ботсад ДНУ будет работать в выходные.

    Сегодня 11:43
    просмотров
    Впервые в истории: экспрезиденту США Трампу предъявлено уголовное обвинение
    Впервые в истории: экспрезиденту США Трампу предъявлено уголовное обвинение

    Трамп стал первым в истории США президентом, которому предъявлено уголовное обвинение.

    Сегодня 10:54
    просмотров
    В Кривом Роге горела квартира: мужчина погиб, двух женщин удалось спасти
    В Кривом Роге горела квартира: мужчина погиб, двух женщин удалось спасти

    В пятницу, 31 марта, в 02:33 на линию «101» сообщили о пожаре в одной из квартир многоэтажки на Вечернем бульваре в Кривом Роге.

    Сегодня 10:53
    0
    просмотров
    Появились детали задержания в Днепре банды-похитителей, которые пытали людей
    Появились детали задержания в Днепре банды-похитителей, которые пытали людей

    В Днепре 29 марта задержали банду-похитителей людей.

    Сегодня 10:23
    просмотров
    Из-за пожара на Днепропетровщине погибли домашние животные: теленок, 10 кур и 5 уток
    Из-за пожара на Днепропетровщине погибли домашние животные: теленок, 10 кур и 5 уток

    Сегодня, 31 марта, в 05:49 на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения по улице Степной села Схидное.

    Сегодня 10:05
    0
    просмотров
    Криворожец стал победителем Кубка Украины по классическому дартсу
    Криворожец стал победителем Кубка Украины по классическому дартсу

    Криворожец Владислав Омельченко выиграл первый этап Кубка Украины по классическому дартсу.

    Сегодня 10:00
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх