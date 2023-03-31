Как приобрести лекарства по е-рецепту: пошаговая инструкция

Уже с завтрашнего дня, 1 апреля, рецептурное лекарство должно продаваться при наличии е-рецепта. Сначала будет параллельно действовать и бумажный вариант, об этом напомнили в Минздраве.
Как купить лекарство по электронному рецепту
Шаг 1. Следует записаться на прием к врачу, с которым у вас декларация. При необходимости рецепты могут выписать кардиологи, онкологи и другие специалисты, которые занимаются вашим лечением.
Шаг 2. На приеме у врача вам назначают лекарства и выписывают на них рецепт
Шаг 3. Пациент вместе с лечащим врачом проверяет актуальность номера телефона в декларации.
Шаг 4. Врач выписывает электронный рецепт.
Шаг 5. Пациент получит е-рецепт, состоящий из 16-значного номера и 4-значного кода подтверждения. При необходимости врач распечатает консультационное заключение.
Шаг 6. Поход в аптеку, где пациент называет 16-значный номер рецепта. Можно показать записку или сообщение на телефоне.
Шаг 7. Фармацевт предлагает имеющееся лекарство с действующим веществом, указанным в рецепте. Если покупателя устроит цена и препарат, он называет 4 цифры подтверждения из сообщения и производит оплату. Фармацевт делает электронную подпись.
Срок действия е-рецепта – 30 дней (на наркотические средства – 10 дней).
Для каких лекарств нужен рецепт
Обычно в инструкции к средству указано в шапке, является ли он рецептурным. Проверить это можно на сайте. Однако он часто подвисает, поэтому наберитесь терпения.
В Минздраве отметили, что речь пока не идет о расширении списка рецептурных препаратов, однако теперь вступает в действие второй этап реализации е-рецепта. То есть все эти лекарства и так должны продаваться только по рецепту, но теперь за этим действительно должны следить.
Что делать, если лекарство нужно, а света нет
Если в аптеке вдруг нет света, можно использовать бумажный рецепт. В частности это касается регионов, которые находятся в зоне боевых действий, где тяжелая ситуация с электроэнергией. Там пациенты могут и дальше пользоваться привычными бумажными рецептами.
Что делать, если лекарство необходимо покупать каждый месяц, а рецепт действует только 30 дней.
В таком случае специалист, занимающийся вашим лечением, может дистанционно обновлять рецепт на нужные препараты. Советуем уже сейчас проверить таблетки, которые вы принимаете и при необходимости обратиться к врачу за назначением.
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