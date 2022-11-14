В Турции задержан подозреваемый в организации теракта в Стамбуле

В Стамбуле задержан подозреваемый в организации вчерашнего взрыва.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что полиция задержала предполагаемого подозреваемого в организации взрыва на популярной пешеходной улице в Стамбуле.

По предварительным данным, за этим стоят приверженцы Курдской рабочей партии из Сирии. По словам правоохранителей, подозреваемый приехал из Арфина, который расположен на северо-западе Сирии. Его задержали, сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных – в реанимации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв может быть терактом.

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