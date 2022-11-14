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У бою за Украину погиб 21-летний дзюдоист из Днепра

Сегодня 10:00
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В субботу, 12 ноября, стало известно, что, защищая Украину, погиб Владислав Шеин. Он был воспитанником днепровской школы дзюдо. Парню был 21 год.

Новости Днепра про У бою за Украину погиб 21-летний дзюдоист из Днепра

Об этом сообщает Федерация дзюдо в Днепропетровской области. 

Заниматься спортом Влад начал в 6 лет. Неоднократно получал награды чемпионатов Днепропетровской области, всеукраинских турниров. Затем парень переехал в Харьков, где учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. 

С первых дней войны пошел добровольцем на фронт, где героически отдал жизнь за независимость и свободу Украины.

«Федерация дзюдо Днепропетровской области и Днепра скорбит и выражает искреннее соболезнование родителям, родным и близким воина. Герои не умирают. Вечная память тебе, Влад», — написали в посту.

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