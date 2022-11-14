У бою за Украину погиб 21-летний дзюдоист из Днепра

В субботу, 12 ноября, стало известно, что, защищая Украину, погиб Владислав Шеин. Он был воспитанником днепровской школы дзюдо. Парню был 21 год.

Об этом сообщает Федерация дзюдо в Днепропетровской области.

Заниматься спортом Влад начал в 6 лет. Неоднократно получал награды чемпионатов Днепропетровской области, всеукраинских турниров. Затем парень переехал в Харьков, где учился в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

С первых дней войны пошел добровольцем на фронт, где героически отдал жизнь за независимость и свободу Украины.

«Федерация дзюдо Днепропетровской области и Днепра скорбит и выражает искреннее соболезнование родителям, родным и близким воина. Герои не умирают. Вечная память тебе, Влад», — написали в посту.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: