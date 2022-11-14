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  • Всю ночь били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ситуацтя на Днепропетровщине

Всю ночь били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ситуацтя на Днепропетровщине

Сегодня 09:00
просмотров

В ночь на 14 ноября россияне били из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум громадам Никопольского района.

Новости Днепра про Всю ночь били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ситуацтя на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под вражеский огонь попали две громады – Марганецкая и Красногригорьевская. Туда прилетело более 60 снарядов. К счастью, люди не пострадали.

В Марганце из-за обстрелов повреждена линия электропередач, которая питает насосную станцию ​​водоканала. 45 000 семей в самом городе и окрестных поселках и селах остались без воды.

Энергетики чинят линию, чтобы запустить станцию. Также российские снаряды повредили здания и машины.

Новости Днепра про Всю ночь били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ситуацтя на Днепропетровщине

Новости Днепра про Всю ночь били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ситуацтя на Днепропетровщине

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