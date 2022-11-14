Всю ночь били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ситуацтя на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Под вражеский огонь попали две громады – Марганецкая и Красногригорьевская. Туда прилетело более 60 снарядов. К счастью, люди не пострадали.
В Марганце из-за обстрелов повреждена линия электропередач, которая питает насосную станцию водоканала. 45 000 семей в самом городе и окрестных поселках и селах остались без воды.
Энергетики чинят линию, чтобы запустить станцию. Также российские снаряды повредили здания и машины.
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