Всю ночь били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ситуацтя на Днепропетровщине

В ночь на 14 ноября россияне били из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум громадам Никопольского района.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под вражеский огонь попали две громады – Марганецкая и Красногригорьевская. Туда прилетело более 60 снарядов. К счастью, люди не пострадали.

В Марганце из-за обстрелов повреждена линия электропередач, которая питает насосную станцию ​​водоканала. 45 000 семей в самом городе и окрестных поселках и селах остались без воды.

Энергетики чинят линию, чтобы запустить станцию. Также российские снаряды повредили здания и машины.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: