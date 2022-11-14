У Туреччині затримали підозрюваного в організації теракту в Стамбулі

У Стамбулі затримали підозрюваного в організації вчорашнього вибуху.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що поліція затримала ймовірного підозрюваного в організації вибуху на популярній пішохідний вулиці в Стамбулі.

За попередніми даними, за цим стоять сторонники Курдської робочої партії із Сирії. За словами правоохоронців, підозрюваний приїхав із Арфіну на північному-заході Сирії. Його затримали, наразі проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим.

За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 6 осіб і ще 81 отримали поранення, з останніх 39 осіб вже виписали з лікарень після надання допомоги. П’ятеро з госпіталізованих – у реанімації.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вибух може бути терактом.

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