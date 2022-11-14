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  • Провалился под землю: криворожские спасатели достали щенка из глубокого колодца

Провалился под землю: криворожские спасатели достали щенка из глубокого колодца

Сегодня 09:30
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В Службу спасения «101» обратились неравнодушные жители Кривого Рога и сообщили, что в канализационный колодец упал щенок.

Новости Днепра про Провалился под землю: криворожские спасатели достали щенка из глубокого колодца

По прибытию к месту происшествия в заброшенном колодце на глубине около 4-х метров спасатели обнаружили щенка. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и поднял на поверхность четырехлапого.

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Новости Днепра про Провалился под землю: криворожские спасатели достали щенка из глубокого колодцаУкраїнська Новости Днепра про Провалился под землю: криворожские спасатели достали щенка из глубокого колодцаРусский

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