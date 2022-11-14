Провалился под землю: криворожские спасатели достали щенка из глубокого колодца

В Службу спасения «101» обратились неравнодушные жители Кривого Рога и сообщили, что в канализационный колодец упал щенок.

По прибытию к месту происшествия в заброшенном колодце на глубине около 4-х метров спасатели обнаружили щенка. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и поднял на поверхность четырехлапого.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: