Провалился под землю: криворожские спасатели достали щенка из глубокого колодца

По прибытию к месту происшествия в заброшенном колодце на глубине около 4-х метров спасатели обнаружили щенка. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и поднял на поверхность четырехлапого.
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