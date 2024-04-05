В ТЦК в Украине будут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возраста

25-летние мужчины должны пойти в ТЦК.

В Украине в Территориальные центры комплектования будут вызваны мужчины, которым исполнилось 25 лет, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно изменениям, внесенным в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут сниматься с военного учета призывников и браться на военный учет как военнообязанные.

Территориальные центры учета и мобилизации будут вызывать граждан, ранее зарегистрированных в системе военного учета и достигших 25-летнего возраста, для проверки и уточнения их учетных данных. Кроме того, этим военнообязанным будет необходимо пройти медицинское освидетельствование и оформить военно-учетную документацию.

Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины, — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее мы сообщали: уже не 500 тысяч человек – Шмигаль заверил, что мобилизация будет более мягкой.

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