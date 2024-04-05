Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В ТЦК в Украине будут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возраста

Сегодня 20:03
просмотров

25-летние мужчины должны пойти в ТЦК.

Новости Днепра про В ТЦК в Украине будут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возраста

В Украине в Территориальные центры комплектования будут вызваны мужчины, которым исполнилось 25 лет, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно изменениям, внесенным в закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут сниматься с военного учета призывников и браться на военный учет как военнообязанные.

Территориальные центры учета и мобилизации будут вызывать граждан, ранее зарегистрированных в системе военного учета и достигших 25-летнего возраста, для проверки и уточнения их учетных данных. Кроме того, этим военнообязанным будет необходимо пройти медицинское освидетельствование и оформить военно-учетную документацию.

Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины, — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее мы сообщали: уже не 500 тысяч человек – Шмигаль заверил, что мобилизация будет более мягкой.

Читайте также:

Новости Днепра про В ТЦК в Украине будут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возрастаУкраїнська Новости Днепра про В ТЦК в Украине будут вызывать мужчин, достигших 25-летнего возрастаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге водитель Lexus врезался в Nissan, а затем напал на пенсионера и журналиста
    Новости Днепра
    Сегодня 17:21
    В Кривом Роге водитель Lexus врезался в Nissan, а затем напал на пенсионера и журналиста

    В Кривом Роге водитель, который спровоцировал ДТП, напал на дедушку…

    Уже не 500 тысяч человек: Шмигаль заверил, что мобилизация будет более мягкой
    Новости Украины
    Сегодня 15:53
    Уже не 500 тысяч человек: Шмигаль заверил, что мобилизация будет более мягкой

    Мобилизация может стать "мягче".

    На Днепропетровщине сержант ВСУ обещал знакомому помочь в уклонении от мобилизации за $2000
    Новости Днепра
    Вчера 11:52
    На Днепропетровщине сержант ВСУ обещал знакомому помочь в уклонении от мобилизации за $2000

    Военнослужащего задержали.

    Омбудсмен рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице
    Новости Днепра
    Вчера 09:38
    Омбудсмен рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице

    Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не могут…

    Последние новости

    Жители Днепра 7 часов не смогут воспользоваться своими картами ПриватБанка
    Жители Днепра 7 часов не смогут воспользоваться своими картами ПриватБанка

    ПриватБанк пойдет на техническую паузу.

    Сегодня 20:44
    0
    просмотров
    В Днепре снова действуют ограничения на потребление электричества: как долго не будет света
    В Днепре снова действуют ограничения на потребление электричества: как долго не будет света

    В Днепре снова действуют экстренные отключения света.

    Сегодня 19:24
    1
    просмотров
    Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)
    Черный дым виден с обоих берегов: в окрестностях Днепра несколько часов тушат масштабный пожар (ФОТО)

    В окрестностях Днепра загорелся масштабный пожар.

    Сегодня 18:44
    3
    просмотров
    Жители Днепра на огородах находят «сокровища», которым тысячи лет
    Жители Днепра на огородах находят «сокровища», которым тысячи лет

    Жителей Днепра, которые находят ценные "сокровища" на огородах, просят приносить их местным краеведам.

    Сегодня 18:01
    2
    просмотров
    Чем отличается субсидия и льгота на оплату коммуналки и можно ли их оформить одновременно
    Чем отличается субсидия и льгота на оплату коммуналки и можно ли их оформить одновременно

    При оплате коммунальных услуг жители Днепра могут оформить субсидию или льготу. И первое и второе дает возможность существенно экономить на коммуналке, но вместе с тем это разные формы помощи.

    Сегодня 17:38
    1
    просмотров
    В Кривом Роге водитель Lexus врезался в Nissan, а затем напал на пенсионера и журналиста
    В Кривом Роге водитель Lexus врезался в Nissan, а затем напал на пенсионера и журналиста

    В Кривом Роге водитель, который спровоцировал ДТП, напал на дедушку и препятствовал работе журналиста.

    Сегодня 17:21
    2
    просмотров
    Ударил ногой по голове: в Днепре подросток ради видео набросился на прохожего
    Ударил ногой по голове: в Днепре подросток ради видео набросился на прохожего

    В Днепре парень избил прохожего на улице.

    Сегодня 16:37
    2
    просмотров
    Уже не 500 тысяч человек: Шмигаль заверил, что мобилизация будет более мягкой
    Уже не 500 тысяч человек: Шмигаль заверил, что мобилизация будет более мягкой

    Мобилизация может стать "мягче".

    Сегодня 15:53
    2
    просмотров
    В Днепре на проспекте Героев 87-летний мужчина выпал из окна 8 этажа: комментарий полиции
    В Днепре на проспекте Героев 87-летний мужчина выпал из окна 8 этажа: комментарий полиции

    Сегодня, 5 апреля, в Днепре на проспекте Героев возле дома №9 обнаружили тело мужчины.

    Сегодня 15:48
    8
    просмотров
    Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)
    Исчез вместе с кинотеатром: как выглядел фонтан на Победе у «Салюта» (ФОТО)

    Кинотеатр «Салют» появился на жилмассиве Победа в 1976 году. Кинозал был «подарком» жителям района в День города. Кинотеатр был рассчитан на 800 мест. На то время это был один из самых больших залов во всем городе.

    Сегодня 15:21
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх