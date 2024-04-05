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До ТЦК в Україні викликатимуть чоловіків, які досягли 25-річного віку

Сьогодні 20:03
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25-річні чоловіки мають піти до ТЦК.

Новости Днепра про До ТЦК в Україні викликатимуть чоловіків, які досягли 25-річного віку

В Україні в Територіальні центри комплектування викликатимуть чоловіків, яким виповнилося 25 років, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Згідно зі змінами, внесеними до закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, громадяни, які досягли 25-річного віку, будуть зніматися з військового обліку призовників і братися на військовий облік як військовозобов’язані.

Територіальні центри обліку та мобілізації викликатимуть громадян, які були раніше зареєстровані в системі військового обліку та досягли 25-річного віку, для перевірки та уточнення їхніх облікових даних. Крім того, цим військовозобов’язаним буде необхідно пройти медичний огляд та оформити військово-облікову документацію.

Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини, — повідомили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: вже не 500 тисяч людей – Шмигаль запевнив, що мобілізація буде м’якшою.

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