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В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль

Сегодня 19:12
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В Кривом Роге подожгли автомобиль, который может принадлежать местному бизнесмену.

Новости Днепра про В центре Кривого Рога подожгли элитный автомобиль

В среду, 19 июля, на проспекте Металлургов загорелся элитный Mercedes. Очевидцы сообщают, что машина стояла у торгового центра. В какой-то момент к ней подошел мужчина в капюшоне. Он якобы облил автомобиль какой-то смесью, после чего он загорелся.

В сети публикуют кадры с места происшествия. Судя по видео, от машины остался только каркас.

На место вызвали пожарных и полицию.

Вероятно, автомобиль принадлежит местному бизнесмену. По крайней мере, такую информацию публикует местное издание Свої. 

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