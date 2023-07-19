Почти прошел насквозь: в Кривом Роге 13-летний мальчик напоролся на гвоздь

Пришлось вызвать спасателей.

Сегодня, 19 июля, в 12.19 на линию «101» сообщили, что на улице Соборности Кривого Рога 13-летний мальчик напоролся ногой на гвоздь – он почти насквозь прошел стопу.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели с помощью шанцевого инструмента срезали гвоздь и перенесли мальчика в «скорую». Опасный предмет уже будут доставать медики.

К оказанию помощи привлекли троих спасателей и 1 единицу техники.

Пожалуйста, будьте осторожны!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: