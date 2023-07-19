На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

Тогда коммунальщики огородили место обвала, а затем приступили к восстановлению дорожного покрытия.
Пока здесь разобрали брусчатку. Она лежит на обочине.
Среди огромных камней можно увидеть интересные вещи. Например, окаменевшее колесо, которое неизвестно как и когда стало частью дороги.
Следует отметить, что и сама брусчатка очень ценная, ведь ей уже более 120 лет. Известно, что ее привезли из Италии.
В 2021 году городские власти планировали демонтировать историческую брусчатку с этого проспекта и перенести ее в другое место. Но реализовать эти планы не удалось.
Сейчас брусчатку тоже убирать не будут. Коммунальщики подготовят для нее новое основание и вложат ее обратно.
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