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На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

Сегодня 15:47
просмотров

В конце июня в Днепре на проспекте Яворницкого образовалась пропасть, в которую попал автомобиль.

Новости Днепра про На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

Тогда коммунальщики огородили место обвала, а затем приступили к восстановлению дорожного покрытия.

Пока здесь разобрали брусчатку. Она лежит на обочине.

Новости Днепра про На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

Новости Днепра про На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

Среди огромных камней можно увидеть интересные вещи. Например, окаменевшее колесо, которое неизвестно как и когда стало частью дороги.

Новости Днепра про На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

Следует отметить, что и сама брусчатка очень ценная, ведь ей уже более 120 лет. Известно, что ее привезли из Италии.

В 2021 году городские власти планировали демонтировать историческую брусчатку с этого проспекта и перенести ее в другое место. Но реализовать эти планы не удалось.

Сейчас брусчатку тоже убирать не будут. Коммунальщики подготовят для нее новое основание и вложат ее обратно.

Новости Днепра про На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)

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Новости Днепра про На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО)Русский

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