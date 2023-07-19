У центрі Кривого Рогу підпалили елітну автівку

У Кривому Розі підпалили автівку, яка може належати місцевому бізнесмену.

У середу, 19 липня, на проспекті Металургів загорівся елітний Mercedes. Очевидці повідомляють, що машина стояла біля торговельного центра. У якийсь момент до неї підійшов чоловік в капюшоні. Він ніби-то облив автівку якоюсь сумішшю, після чого вона загорілася.

У мережі публікують кадри з місця події. Судячи з відео, від машини залишився тільки каркас.

На місце викликали пожежників та поліцію.

Ймовірно, автівка належить місцевому бізнесмену. Принаймні таку інформацію публікує місцеве видання Свої.

Читайте також:

Українська

Автор: