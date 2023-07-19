У центрі Кривого Рогу підпалили елітну автівку

У середу, 19 липня, на проспекті Металургів загорівся елітний Mercedes. Очевидці повідомляють, що машина стояла біля торговельного центра. У якийсь момент до неї підійшов чоловік в капюшоні. Він ніби-то облив автівку якоюсь сумішшю, після чого вона загорілася.
У мережі публікують кадри з місця події. Судячи з відео, від машини залишився тільки каркас.
На місце викликали пожежників та поліцію.
Ймовірно, автівка належить місцевому бізнесмену. Принаймні таку інформацію публікує місцеве видання Свої.
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