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У центрі Кривого Рогу підпалили елітну автівку

Сьогодні 19:12
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У Кривому Розі підпалили автівку, яка може належати місцевому бізнесмену.

Новости Днепра про У центрі Кривого Рогу підпалили елітну автівку

У середу, 19 липня, на проспекті Металургів загорівся елітний Mercedes. Очевидці повідомляють, що машина стояла біля торговельного центра. У якийсь момент до неї підійшов чоловік в капюшоні. Він ніби-то облив автівку якоюсь сумішшю, після чого вона загорілася.

У мережі публікують кадри з місця події. Судячи з відео, від машини залишився тільки каркас. 

На місце викликали пожежників та поліцію. 

Ймовірно, автівка належить місцевому бізнесмену. Принаймні таку інформацію публікує місцеве видання Свої. 

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Новости Днепра про У центрі Кривого Рогу підпалили елітну автівкуУкраїнська

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