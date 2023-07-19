В Днепре перекроют бульвар Славы: когда и зачем

Важная информация!

В Днепре почти на неделю перекроют бульвар Славы.

Отмечается, что движение по бульвару на участке от ул. Набережной Победы до просп. Героев будет полностью перекрыто.

Причина – ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Работы продлятся с 20 по 25 июля.

Потому заранее планируйте свой маршрут!

Напомним, ранее мы писали, что на Яворницкого, где образовалась пропасть, нашли странное колесо (ФОТО).

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