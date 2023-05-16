В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оно

В Днепр переедет "Модуль временности".

До этого двухэтажное здание, составленное из контейнеров, стояло на Контрактовой площади в Киеве, а в начале июня появится в Днепре. Об этом проекте рассказали в горсовете. Разместят его в центре города.

Что это такое

«Модуль временности» — культурное пространство, где в течение трех недель можно будет посмотреть экспозицию с произведениями от мировых художников, посетить кинопоказы или лекции. Авторы проекта — команда don’t Take Fake. В феврале они запустили его в Киеве. В общей сложности, за почти месяц работы МОТ собрал более 30 тысяч посетителей.

На что можно посмотреть

В выставочном комплексе можно посмотреть экспозицию с полотнами, скульптурами, инсталляциями и аудиовизуальными произведениями 28 художников из 10 стран мира. С участниками можно ознакомиться на сайте проекта.

Отмечается, что здесь будет размещен гифтстор — своеобразный сувенирный магазин. А по завершении показов устроят аукцион, где можно будет приобрести некоторые произведения художников.

Когда и где

«Модуль временности» откроется 4 июня и будет работать без выходных в течение трех недель: с 13:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные.

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