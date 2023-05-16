Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оно

В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оно

Сегодня 14:11
просмотров

В Днепр переедет "Модуль временности".

Новости Днепра про В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оно

До этого двухэтажное здание, составленное из контейнеров, стояло на Контрактовой площади в Киеве, а в начале июня появится в Днепре. Об этом проекте рассказали в горсовете. Разместят его в центре города.

Что это такое

«Модуль временности» — культурное пространство, где в течение трех недель можно будет посмотреть экспозицию с произведениями от мировых художников, посетить кинопоказы или лекции. Авторы проекта — команда don’t Take Fake. В феврале они запустили его в Киеве. В общей сложности, за почти месяц работы МОТ собрал более 30 тысяч посетителей.

На что можно посмотреть

В выставочном комплексе можно посмотреть экспозицию с полотнами, скульптурами, инсталляциями и аудиовизуальными произведениями 28 художников из 10 стран мира. С участниками можно ознакомиться на сайте проекта.

Отмечается, что здесь будет размещен гифтстор — своеобразный сувенирный магазин. А по завершении показов устроят аукцион, где можно будет приобрести некоторые произведения художников.

Новости Днепра про В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оно

Когда и где

«Модуль временности» откроется 4 июня и будет работать без выходных в течение трех недель: с 13:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные.

Читайте также:

Новости Днепра про В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оноУкраїнська Новости Днепра про В центре Днепра появится здание, составленное из двух десятков контейнеров: для чего оноРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили
    Новости Днепра
    27.03.2023 23:03
    Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили

    В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел…

    В Кривом Роге под окнами дома нашли гранату: подробности
    Новости Днепра
    24.10.2022 19:45
    В Кривом Роге под окнами дома нашли гранату: подробности

    В Металлургическом районе Кривого Рога прохожие нашли гранату под окнами…

    Последние новости

    В Днепре двое мужчин украли у военнослужащего 700 тыс. гривен
    В Днепре двое мужчин украли у военнослужащего 700 тыс. гривен

    12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у него с карты украли 700 тысяч гривен.

    Сегодня 13:38
    2
    просмотров
    В трамвае в Днепре заметили пассажира, который вез своей любимой целый куст сирени (ФОТО)
    В трамвае в Днепре заметили пассажира, который вез своей любимой целый куст сирени (ФОТО)

    В Днепре заметили романтика, который вез куст сирени.

    Сегодня 13:23
    просмотров
    В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности
    В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности

    Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков.

    Сегодня 13:09
    0
    просмотров
    Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)
    Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

    В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной…

    Сегодня 12:33
    просмотров
    В Днепре на Данилы Нечая мужчина стрелял по собакам и людям: комментарий полиции
    В Днепре на Данилы Нечая мужчина стрелял по собакам и людям: комментарий полиции

    На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял по собакам и даже людям.

    Сегодня 12:27
    1
    просмотров
    Посвятил свою жизнь науке и космосу: в Днепре скончался известный ученый-механик
    Посвятил свою жизнь науке и космосу: в Днепре скончался известный ученый-механик

    В Днепре ушел из жизни известный ученый.

    Сегодня 12:11
    просмотров
    В Днепре поезд насмерть сбил мужчину
    В Днепре поезд насмерть сбил мужчину

    В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.

    Сегодня 11:46
    1
    просмотров
    Пробка тянется к Новому мосту: в Днепре на Слобожанском проспекте сбили мотоциклиста
    Пробка тянется к Новому мосту: в Днепре на Слобожанском проспекте сбили мотоциклиста

    Левый берег застрял в пробках.

    Сегодня 11:25
    просмотров
    Пьяный водитель влетел в их авто: в Днепре спасают девочку и ее родителей, пострадавших в ДТП
    Пьяный водитель влетел в их авто: в Днепре спасают девочку и ее родителей, пострадавших в ДТП

    В Днепре спасают семью, пострадавшую в ДТП.

    Сегодня 10:59
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку
    На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку

    В Пятихатках на Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки во двор возле многоэтажки.

    Сегодня 10:23
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх