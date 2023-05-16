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  • У середмісті Дніпра з’явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вона

У середмісті Дніпра з’явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вона

Сьогодні 14:11
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До Дніпра переїде "Модуль тимчасовості".

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вона

До цього двоповерхова будівля складена з контейнерів стояла на Контрактовій площі у Києві, а на початку червня з’явиться в Дніпрі. Про цей проєкт розповіли в міськраді. Розмістять її в центрі міста.

Що це таке

“Модуль тимчасовості” – культурний простір, де протягом трьох тижнів можна буде подивитися на експозицію з творами від світових митців, відвідати кінопокази чи лекції. Автори проєкту – команда don’t Take Fake. У лютому вони запустили його в Києві. Загалом, за майже місяць роботи МОТ зібрав понад 30 тисяч відвідувачів. 

На що можна подивитися

У виставковому комплексі можна подивитися на експозицію з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників із 10 країн світу. З учасниками можна ознайомитися на сайті проєкту. 

Зазначається, що тут розмістять гіфтстор — своєрідний сувенірний магазин. А після завершення показів влаштують аукціон, де можна буде придбати деякі твори художників. 

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вона

Коли і де

“Модуль тимчасовості” відкриється 4 червня і працюватиме без вихідних упродовж трьох тижнів: з 13:00 до 20:00 — у будні та з 11:00 до 20:00 — у вихідні.

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вонаУкраїнська Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явиться будівля складена з двох десятків контейнерів: для чого вонаРусский

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