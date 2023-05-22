Артпространство «Модуль временности» откроется в Днепре: подробности

«Модуль Временности» – новое временное культурное пространство от команды don't Take Fake. В двухэтажной конструкции из 27 контейнеров-модулей находится выставка с участием 28 художников из 10 стран. Архитектурной формой и строительством локации занималась команда balbek bureau.

Временное культурное пространство «Модуль временности» (MOT), работавшее в течение февраля-мая на Контрактовой площади в Киеве, теперь направляется в Днепр. В июне артпространство из 27 контейнеров разместится в центре города — на площади Героев Майдана.

Проект запустился в феврале в Киеве, где проработал до 14 мая. Вместе с выставкой в ​​MOT проходила серия кинопоказов, включая коллаборацию с Docudays UA, а также отдельные музыкальные ивенты, перформансы, лекции и дискуссии.

С помощью проекта команда don’t Take Fake хочет продемонстрировать, что в Украине даже во время войны возможны масштабные культурные проекты, а также можно собрать средства на восстановление культурных институций, пострадавших в результате российской агрессии.

«Временно оккупированные регионы, временно разделенные семьи, статус временной защиты и, наконец, временная война. Временность всего вокруг дает нам толчок к движению. Ведь у любой временности есть свое окончание, а за ним — новый вектор для действий», — говорят в don’t Take Fake.

С помощью проекта команда don’t Take Fake хочет продемонстрировать, что в Украине даже во время войны возможны масштабные культурные проекты, а также собрать средства на восстановление культурных институций, пострадавших в результате российской агрессии.

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