Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили

«Только что провел заседание Ставки — впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь — в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области», — заявил он.
По словам президента, командующие оперативных направлений доложили фактическую ситуацию на фронте.
«Генерал Сырский, генерал Тарнавский — они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО», — добавил он.
Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта — от Херсонской до Харьковской области.
«Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев — и не только за время полномасштабной войны, но и за время с 14-го года», — подчеркнул он.
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