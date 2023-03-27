Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки в Днепре: что обсудили

В понедельник, 27 марта, президент Украины Владимир Зеленский впервые провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

«Только что провел заседание Ставки — впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь — в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области», — заявил он.

По словам президента, командующие оперативных направлений доложили фактическую ситуацию на фронте.

«Генерал Сырский, генерал Тарнавский — они были лично; те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, в наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад Главкома, руководителя ГУР МО», — добавил он.

Зеленский сообщил, что на Ставке обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту украинских рубежей по всей протяженности фронта — от Херсонской до Харьковской области.

«Каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по нашим городам и селам, по нашим людям. За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев — и не только за время полномасштабной войны, но и за время с 14-го года», — подчеркнул он.

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