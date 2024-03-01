ТОП-5 зданий Днепра изменившихся до неузнаваемости: библиотека, где торгуют и кинотеатр, где пьют

Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте появляются другие постройки. Часть были реконструированы, и эта реконструкция сильно изменила их внешний вид.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 зданий Днепра, которые пережили реконструкцию и очень изменились – были кардинально перестроены или пережили масштабный ремонт.

Кино-ресторан

Уже несуществующий кинотеатр «Родина» на центральном проспекте открылся в 1909 году. Первое его здание было деревянным и в 1912 году оно сгорело. В 1913 году на его месте появилось уже каменное здание, а кинотеатр получил название «Гигант».

В 1922 году название сменилось на «Красный факел», а его залы использовались не только для просмотра фильмов, но и для концертов. В 1931 году его снова переименовали в «Рот Фронт», затем в «Атриум» и только в 1943 году получил свое последнее название «Родина».

В 1963 году здание реконструировали, но спустя 9 лет кинотеатр сгорел и его снова реконструировали.

В 2014 году его закрыли и сделали из помещения ресторан-пивоварню.

Торговый дом-библиотека

Здание, находящееся на пересечении улицы Мономаха и проспекта Яворницкого было построено в 1905 году местным купцом Шишманом. Это был доходный дом, на первом этаже которого располагался ресторан. В подвале дома была кондитерская и даже переговорных пункт, в самом здании находился банк и общество взаимного кредита. К 1920 году в здании находились редакции различных газет, а первый этаж занимал ресторан «Спартак».

В 1947 году сюда «переехала» Городская публичная библиотека. Капитально дом никогда не ремонтировался, в его помещениях поселилась плесень, что негативно сказывалось на состоянии книг.

В 2003 году библиотека переехала в новое здание, а дом Шишмана был реконструирован под торгово-деловой центр.

Славянский рынок

Легендарная «Славянка» появилась в Днепре в середине 1990-х годов. Тут продавали одежду, обувь и аксессуары. Здание рынка представляло собой огромную одноэтажную постройку общей площадью более 12 тыс кв м. Тут трудилось почти 5—предпринимателей. В сентябре 2009 года в здании произошел пожар и рынок сгорел практически дотла.

Новое здание рынка проектировало бюро архитектора Дольника. Обновленная «Славянка» открылась весной 2011 года. Здание получилось двуэтажным, одежду стали продавать не в железных «ангарах», как было раньше, а в боксах со стеклянными стенками. На рынке появились лавочки, урны, кафе и туалет. Но былой славы новый рынок уже не смог повторить.

Тут работает немного продавцов – красивые павильоны в основном стоят закрытыми, а по выходным на верхнем этаже работает радиорынок.

Ресторан и биржа для учителей

На углу улицы Фабра и проспекта Яворницкого в Днепре находится еще одно старинное здание города. Построенное в 1860-х годах оно было сдано в аренду Клубу Офицерского собрания. Участники клуба тут играли в карты, бильярд и рулетку, ужинали.

В 1890-х годах помещение превратилось в склад электротехнического оборудования и тут же находилось Бюро по приисканию занятий для народных учителей – им помогали найти работу.

В 1960-х годах тут открылся ресторан «Юбилейный». С того времени тут постоянно располагались заведения общепита. Каждый новый владелец менял здание по своему усмотрению и сейчас его облик мало напоминает задумку архитектора.

Дом губернатора

Здание, где сегодня находится «Музей истории Днепра» более известно жителям города как «Дом губернатора», расположено оно на перекрестке улиц Воскресенской и центрального проспекта. Здание считается одним из самых старых в городе – его возвели в 1840-х годах. Изначально это было имение майора Щербакова, которое арендовал Английский клуб. Тут аристократы, чиновники и купцы играли в карты, курили сигары, обедали и ужинали.

В 1880-х годах здание стало казенной резиденцией губернатора. На втором этаже чиновник жил, а на первом находилась его канцелярия.

После Второй мировой войны в здании был «Дом пионеров», где работали разные детские кружки. К концу 1980-х годов помещение было в очень плохом состоянии: в нем не было отопления, света и замков, внутри ночевали бездомные, а еще оно несколько раз горело и превращалось в свалку мусора. В 1997 году дом отреставрировали.

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