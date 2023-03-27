Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорили

У понеділок, 27 березня, президент України Володимир Зеленський уперше провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.

“Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області”, – заявив він.

За словами президента, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію на фронті.

“Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО”, – додав він.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення та захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонської до Харківської області.

“Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року”, – наголосив він.

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