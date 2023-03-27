Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорили - Днепр Инфо
Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорили
просмотров
Сегодня 23:03

У понеділок, 27 березня, президент України Володимир Зеленський уперше провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.

Новости Днепра про Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорили

“Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області”, – заявив він.

За словами президента, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію на фронті.

“Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО”, – додав він.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення та захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонської до Харківської області.

“Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року”, – наголосив він.

Читайте також:

Новости Днепра про Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорилиУкраїнська Новости Днепра про Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки у Дніпрі: що обговорилиРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Зеленський побував на Дніпропетровщині: ціль візиту
    Новини Дніпра
    Сегодня 22:00
    Зеленський побував на Дніпропетровщині: ціль візиту

    Сьогодні, 27 березня, президент України Володимир Зеленський після відвідин передових…

    Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий
    Новини Дніпра
    Сегодня 21:15
    Росіяни обстріляли Нікопольський район з безпілотника: є постраждалий

    Сьогодні, 27 березня, російські окупанти обстрілювали Нікопольський район за допомогою…

    У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня
    Новини Дніпра
    Сегодня 20:30
    У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня

    У передмісті Дніпра через аварії кілька вулиць залишилися без водопостачання…

    Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження
    Новини Дніпра
    Сегодня 19:45
    Ворожий снайпер застрелив тероборонівця із Кривого Рогу наступного дня після його дня народження

    Минулого тижня під час виконання бойового завдання загинув мешканець Кривого…