“Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області”, – заявив він.
За словами президента, командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію на фронті.
“Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО”, – додав він.
Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення та захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонської до Харківської області.
“Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку і Торецьк, за весь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року”, – наголосив він.
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