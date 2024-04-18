Как выглядит первый этаж заброшенного ресторана Маяк в Днепре (ВИДЕО)

На возвышенности в парке Шевченко несколько лет стоит заброшенный, но когда-то популярный ресторан «Маяк». Сооружение несколько раз пытались продать, но нового владельца так и не нашли. Раньше мы рассказывали, как сейчас выглядит культовое заведение снаружи. Попасть в заброшенный ресторан тяжело, но горожанам удалось пробраться внутрь. В Facebook-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск» показали первый этаж бара «Нептун», который располагался в «Маяке».
Культовый ресторан имеет шесть этажей. Бар «Нептун», где сохранилась уникальная керамическая лепнина, находился на первом этаже. На втором и третьем – «Славянский зал» в народном стиле. А на четвертом — свадебный зал с хрустальными люстрами, декоративным рельефным панно и светлыми стенами. На шестом этаже в зале под названием «Днепровский каскад» можно было отведать десерты и полюбоваться живописным видом на реку.
На видео, обнародованном днепрянами, можно увидеть первый этаж ресторана. Наверх автор видео не рискнул подняться.
Сейчас «Маяк» одна из известных «заброшек» Днепра. Заведение пережило несколько трансформаций.
Первый ресторан в парке Шевченко появился в 1936 году. Его назвали «Аврора», в 1950-х годах переименовали в «Волну», а затем реконструировали — увеличили в размерах и вместо деревянных стен сделали кирпичные, и снова сменили название — теперь на «Маяк».
Это был один из самых известных ресторанов Днепра, но он не пережил «бурных» 90-х и закрылся. В «нулевых» Маяк хотели возродить, открыв там ночной клуб «Магнит», но и это не помогло.
С 2020 года для ресторана хотели найти нового владельца, который смог бы реконструировать заведение, однако никто не берется за спасение «Маяка», поэтому сооружение медленно приходит в упадок и обрастает любительскими граффити.
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