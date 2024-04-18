Как выглядит первый этаж заброшенного ресторана Маяк в Днепре (ВИДЕО)

В сети показали, как изнутри выглядит первый этаж культового ресторана Маяк.

На возвышенности в парке Шевченко несколько лет стоит заброшенный, но когда-то популярный ресторан «Маяк». Сооружение несколько раз пытались продать, но нового владельца так и не нашли. Раньше мы рассказывали, как сейчас выглядит культовое заведение снаружи. Попасть в заброшенный ресторан тяжело, но горожанам удалось пробраться внутрь. В Facebook-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск» показали первый этаж бара «Нептун», который располагался в «Маяке». Культовый ресторан имеет шесть этажей. Бар «Нептун», где сохранилась уникальная керамическая лепнина, находился на первом этаже. На втором и третьем – «Славянский зал» в народном стиле. А на четвертом — свадебный зал с хрустальными люстрами, декоративным рельефным панно и светлыми стенами. На шестом этаже в зале под названием «Днепровский каскад» можно было отведать десерты и полюбоваться живописным видом на реку. На видео, обнародованном днепрянами, можно увидеть первый этаж ресторана. Наверх автор видео не рискнул подняться.

Ресторан «Маяк» — история культового заведения

Сейчас «Маяк» одна из известных «заброшек» Днепра. Заведение пережило несколько трансформаций.

Первый ресторан в парке Шевченко появился в 1936 году. Его назвали «Аврора», в 1950-х годах переименовали в «Волну», а затем реконструировали — увеличили в размерах и вместо деревянных стен сделали кирпичные, и снова сменили название — теперь на «Маяк».

Это был один из самых известных ресторанов Днепра, но он не пережил «бурных» 90-х и закрылся. В «нулевых» Маяк хотели возродить, открыв там ночной клуб «Магнит», но и это не помогло.

С 2020 года для ресторана хотели найти нового владельца, который смог бы реконструировать заведение, однако никто не берется за спасение «Маяка», поэтому сооружение медленно приходит в упадок и обрастает любительскими граффити.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: