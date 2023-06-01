В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)

Если кому-то интересно, что строилось в центре города.

Почти неделю на площади Героев Майдана шли строительные работы. Днепровский художник Сергей Бурбело раскрыл «тайну» сооружения, которое появилось в центре города.

Предоткрытие. Для всех, кто в последние дни интересовался, что строится в центре Днепра, – написал художник на своей Facebook-странице.

Особенно внимательные уже видели анонс открытия «Модуля временности». Это артпространство, где в течение трех недель можно будет посмотреть экспозицию с произведениями от мировых художников, посетить кинопоказы или лекции.

Официально МОТ откроется 4 июня, но уже сегодня здесь провели передоткрытие. Сергей Бурбело сделал маленький анонс того, что разместили внутри сооружения, сделанного из десятка контейнеров.

Для тех, кто хочет увидеть МОТ вживую, арт-пространство будет работать без выходных в течение трех недель: с 13:00 до 20:00 — в будни и с 11:00 до 20:00 — в выходные.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Днепре появилась арт-инсталляция в честь Милы Йовович, которая в детстве прожила несколько лет в нашем городе и ходила в один из днепропетровских детсадов.

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