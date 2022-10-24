В Кривом Роге под окнами дома нашли гранату: подробности

Сегодня утром, 24 октября, прохожие обнаружили подозрительный предмет под окнами дома на улице Соборности. Оказалось, что это взрывоопасные боеприпасы.
По предварительной информации, горожане обнаружили ручную гранату РГД-5 с запалом.
Боеприпас изъяли для безопасного уничтожения на специальном полигоне.
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