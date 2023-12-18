В центре Днепра на улице Королевы Елизаветы II может появиться надземный переход

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского городского совета.
Надземный переход может появиться на улице Королевы Елизаветы II (ранее – Глинки). Переправу планируется разместить между улицей Харьковской и Коцюбинского.
В документе говорится, что строительством перехода займется частная компания «АКТА», которая перед началом работ согласует проект и выполнит все требования. К примеру, предельно допустимая высота перехода – 17,1 метра и он должен быть инклюзивным.
Срок действия разрешения на строительство – 5 лет. Впрочем, пока это только проект решения, сначала его должны поддержать депутаты и подписать городской голова, поэтому когда должны начаться работы не уточняется.
На схеме показано, где именно планируют разместить переход.
Напомним, ранее в Днепре предлагали переименовать Екатеринославский бульвар, а также свыше 50 улиц. Также в городе может появиться новый сквер, который хотят назвать именем павшего воина Дмитрия Коцюбайла. А вот двух советских деятелей вычеркнут из списка почетных граждан Днепра.
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